Prazan roster postao (pre)pun

Foto: Zvonko KUCELIN

Neven Plantak, trener košarkaša Zadra, dvoboj protiv MZT-a u Skoplju prokomenirao je tako da - nije imao komentara! Dogodilo se to nakon što njegovi su njegovi igrači protiv posljednje momčadi lige, koja je do dvoboja sa Zadrom samo četiri puta slavila, poraženi s visokih 92:65. Zadrani u niti jednoj četvrtini nisu zabili 20 koševa, a u cijelom drugom dijelu su postigli samo 27. I to je nešto što zadarskog stratega mora zabrinjavati. Jer obrana cijele sezone nije bila dobra, ali ovog puta je potpuno zakazao i napad, kojem je predvodio povratnik Jakov Vladović, najučinkovitiji igrač Zadra s 18 koševa i tri asistencije. No, općenito cijela momčad nije bila raspoložena, a potpuni krah i jako loše reakcije kada se utakmica lomila, još su jedna stvar koja svakako nije nešto s čime je Plantak zadovoljan.

- MZT je igrao dobro. Bili su jako agresivni i na to smo loše reagirali. Čestitam im na zasluženoj pobjedi. I također čestitam svom kolegi Anti Nazoru - dodao je Plantak, koji će očito imati jako puno problema u pronalaženju prave igre, ali i prave kemije u momčadi. Jer njegovi igrači znaju odigrati dobro pa čak i oslabljeni, a onda odigraju nekoliko katastrofalnih predstava.

Plantak je sada dobio i dva nova igrača, Vladović je zdrav. Marinković također. Lovre Bašić je imao nesreću što je zaradio upalu angina, ali i on je oporavljen. Više problema s rosterom neće biti, jer će Plantak imati (najmanje) dvije opcije na svakoj poziciji. Ali pitanje je kako će se to sve ukomponirati i kakvu će kemiju u momčadi stvoriti dolazak dva stranca. Sigurno će neki igrači dobrano izgubiti minute na terenu, a kada je tako, onda su javlja i nezadovoljstvo.

S druge strane, dvojica novih igrača trebali bi biti zalog stabilnosti rostera, kao i rješenje problema koji su se javljali uslijed izostanaka igrača. Do sada je Plantak imao velikih problema, no od sada više nema razloga za bilo kakve alibije. Jer Vladović i Bašić na mjestu organizatora igre mogu mnogo toga. Obojica su itekako sposobna biti vođe u trenucima kada su u igri. Osim toga Maj Kovačević, ako treba može igrati također "jedinicu". Uz Kovačevića vani su još Lovro Mazalin, Mislav Brzoja, Ivan Ramljak te novopridošli Yannick Franke, uz Ivana Vraneša koji može odigrati i "tricu" je i više nego dovoljno. Odjednom će Plantak u imati čak osam igrača na vanjskim pozicijama, devet kada se vrati Jurica. U reketu je samo nešto manja gužva. Ivanu Marinkoviću, Kristijanu Krajini i Borisu Baraću pridružio se Aleksandar Yanev Georgiev s time da se i Vraneš može dobro snaći na četvorci. Dakle, odjednom u ozbiljnoj rotaciji postoji i više igrača nego što ih možeš registrirati na utakmici (naravno ako su svi zdravi). Koliko je to dobro i koliko su Georgiev i Franke dobri igrači za Zadar, vrlo brzo će se vidjeti.

A u ovom trenutku niti u ABA ligi, a pogotovo u A-1 ligi Zadrani ne stoje dobro. Porazom protiv MZT-a Zadar je stigao na jedan poraz od potencijalnog ispadanja. Velika je gužva na dnu i mnogo je momčadi u krugu samo jednog poraza, ili pobjede. U domaćem prvenstvu Plantakovi igrači će se itekako morati pomučiti da dohvate jedno od tri mjesta koja izravno vode u ABA ligu, iako je dobivanje pozivnice uvijek moguće. No, nije za očekivati da će zadarske navijače zadovoljiti peto ili šesto mjesto u slaboj hrvatskoj ligi. A čak i u njoj se gotovo svi klubovi pojačavaju. U svakom slučaju očekuje nas zanimljiv, vjerojatno i turbulentan, vrhunac sezone.