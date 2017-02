Branitelji nezadovoljni izdavanjem knjige o obrani Paškog mosta

Foto: Zvonko KUCELIN

Koordinacija udruga proizašlih iz Domovinskog rata otoka Paga i Odbora za branitelje Gradskog vijeća Paga oglasili su se priopćenjem u vezi izdavanja i promocije knjige Postrojba Most u obrani Paškog mosta autora Ivice Jurčevića. Navode kako ovim putem žele izvijestiti javnost da navedena tijela nisu i ne mogu biti suglasna s falsificiranjem povijesnih činjenica i iskrivljavanjen istine o Domovinskom ratu.

- Legitimno pravo svakog pojedinca je pisanje i izdavanje knjige, ali ako to to radi novcem poreznih obveznika, odnosno sviju nas i pri tome se zloupotrebljava povijesni kontekst zbivanja, onda je to veliki problem. Otok Pag bio je vojno organiziran na zavidnoj razini, zahvaljujući prvenstveno institucijama ljudima koji su shvatili ozbiljnost situacije i stratešku važnost otoka. Djelovali su Ured za obranu, Krizni štab, Civilna zaštita, MUP ( djelatni i pričuvni), Prva pješačka satnija, desetina PZO kasnije prerasla u mješovito topničko raketnu-bitnicu te je ustrojen Samostalni odred Pag. Pokazatelj je to djelovanja sustava i organizacije, uz strateško promišljanje, planiranje i izvodenje b/d, stoji u priopćenju branitelja, koji dodaju kako nitko nije djelovao izvan sustava, a kada je to i pokušao, onda je bio smijenjen.

- Upravo iz svega navedenog postignut je dogovor, koji je inicirala Koordinacija braniteljskih udruga proizašlih iz DR otoka Paga, oko pisanja knjige Pag u Domovinskom ratu i to u suradnji s Hrvatskim memorijalno- dokumentacijskim centrom Domovinskog rata. Medutim, pojedincima očito ne odgovara istina, pa su iskoristili legalne instititucije i pokušali iskriviti povijesne činjenice i kontekst zbivanja sredstvima poreznih obveznika, navode u Koordinaciji i Odboru.

- Najoštrije osuđujemo ovakav način djelovanja i manipuliranja s pojedincima i ustanovama. Osuđujemo i ponašanje gradonačelnika Paga i Novalje te načelnika općina Kolan i Povljana, koji su, mimo braniteljskih udruga otoka Paga, podržali ovakav povijesni revizionizam. Žalosno je što se iskoristila institucija Matice Hrvatske- ogranak Pag, bez znanja i odluke predsjedništva iste, stoji u priopćenju, koje se zaključuje najavom kako navedena tijela neće sudjelovati u promocijama ovakvih povijesnih falsifikata, niti ih podržavati.