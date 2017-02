Lampioni za Anđelu

Foto: Arif SITNICA

Zaželi ljubav je manifestacija koja se održava već šestu godinu zaredom i iz godine u godinu sve više raste na što smo iznimno ponosni i zbog toga jako zadovoljni. Osim Agencije Galea, Caffe bara Kult, od prošle godine su nam se pridružili i Boutque hostel Forum i Turistička zajednica Grada, a Grad Zadar je uz nas cijelo vrijeme. Iako je Valentinovo iza nas, odlučili smo da se ove godine manifestacija održi u subotu 18. veljače kao uvijek, na Forumu. Glazbeni program počinje već u 18.30, a samo puštanje lampiona u zrak predviđeno je za 19.30 sati. Prema najvama, vrijeme bi nas trebalo poslužiti što je iznimno bitno jer večer treba biti bez vjetra - rekao je u ime organizatora zadarskog društva Propela, poznati zadarski scenograf i kreativac Neven Stojković na jučer održanoj konferenciji za novinare u kafiću Lovre na Narodnom trgu.

Dobrodošla manifestacija

Uz njega, na pressici je bio i direktor Turističke zajednice Grada Ante Rados koji je naglasio kako je ova manifestacija iznimno dobrodošla u ovo vrijeme kada nema nekih većih događanja, ali se grad sve više budi i počinje sve brže i intenzivnije pripremati za predstojeću predsezonu i glavnu tursitičku sezonu. Dodao je kako je dobro da je u pitanju vikend jer vjeruje kako će i posjećenost biti veća.

O posebnoj noti ove "ljubavne priče" govorila je Višnja Knežević iz Agencije Galea. Ona je rekla kako je ovoga puta sav prihod od prodaje lampiona namijenjen našoj mladoj, sugrađanki Anđeli Piplović koja boluje od rijetke bolesti.

- Riječ je o Rettovom sindromu kojeg u Hrvatskoj ima 28 djevojaka, a upravo naša Anđela je nažalost, jedan od najtežih slučajeva s tom bolešću. Teži svega 28 kilograma i ne može živjeti bez brige roditelja cijeli dan i noć. Ne može jesti, ni piti na usta. Iscrpljena je i imunitet joj je jako loš. Ona je zapravo jedini takav slučaj u Hrvatskoj po težini simptoma. Rettov sindrom je poremećaj gena koji se javlja kod ženske populacije. Život joj je ugrožen, a može joj pomoći liječenje na klinici u Maastrichtu u Nizozemskoj. Ta je klinika među najuspješnijima u svijetu za liječenje Rettovog sindroma. Duboko i iskreno vjerujemo kako ćemo uspjeti sakupiti što više novca kojeg želimo donirati Anđeli za - vjerujemo, uspješno liječenje u Nizozemskoj - rekla je Višnja Knežević.

Na "crvenom štandu" poznata lica

Lampioni po cijeni od 25 kuna komad, već su od jučer u prodaji u hostelu Forum, a moći će se kupiti i na sam dan održavanja manifestacije - u subotu od 17 sati.

- Kao što ste i upoznati, manifestacija je donatorskog karaktera i svake godine pomaže neku od zadarskih udruga, a ove godine, prikupljeni smo novac odlučili donirati Anđeli i njezinoj obitelji. Manifestacija je počela neobavezno i bez velikih očekivanja, a pretvorila se u spektakl kojeg su građani prepoznali i rado se odazivaju. Prošle godine na Forumu se okupilo preko pet tisuća ljudi, a prodano je 4.200 lampiona od čega je za socijalnu samoposlugu prikupljeno 23 tisuće kuna. Ova je manifestacija s vremenom postala svojevrsni hit, pa su me ljudi sa svih strana još prije mjesec dana počeli nazvati. Mi nismo "izmislili toplu vodu", ovakve su manifestacije postojale i prije, ali mi smo kao jedan od prvih gradova u Hrvatskoj s tim počeli, ali što je još važnije, zadržali smo kontinuitet i nedvojbeno smo najmasovniji u Hrvatskoj. Upravo stoga, ove smo godine pustili u prodaju i veći broj - oko pet tisuća lampiona. No, još želim naglasiti da svi oni koji žele pomoći Anđeli to mogu učiniti i individulano, neovisno o našoj Manifestaciji - poručio je Neven Stojaković.

Još je naglasio kako ove godine imaju i jednu novost, a to kako je rekao, nije "crveni telefon", već "crveni štand" gdje će lampione prodavati poznata zadarska lica kao što je glumica Tamara Šoletić, zlatni olimpijac Šime Fantela, glazbenik Rikardo Perković, potom "Ponos Hrvatske" Igor Karuc, ugostitelj Erik Pavin i drugi...

Na kraju je i Ante Galić iz TZ Grada dodao kako fotografije snimljene tu večer, na manifestaciji "Zaželi ljubav", uvijek obiđu svijet što je neprocjenjiva promocija Zadra i zadarskoga kraja.