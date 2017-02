Napad na prvi trofej u 2017.

Foto: Fabio ŠIMIĆEV

"Kup je naš" - netko će poviknuti nakon subotnjeg finala. Ako to bude Zadar, onda ćemo rado dodati "Krešin kup je naš"! Ako se to dogodi, Zadrani bi prekinuli niz neosvajanja ovog trofeja koji traje još od 2007. godine. No, do "Krešinog kupa" momčad Aramisa Naglića morat će preći tri prepreke. Prva je Split. Ista ona momčad koju su Zadrani prije nekoliko dana dobili na Gripama. Nimalo lako, nakon produžetka. Danas? Sasvim sigurno drugačija utakmica.

- Svaka utakmica je posebna za sebe. Takva će biti i ova, iako smo s istim protivnikom igrali u nedjelju. No, i mi tu utakmicu iskoristili kao dobru pripremu za ovu danas. Sigurno je i Split iskoristio tu utakmicu da ispravi svoje pogreške i promijeni neke stvari - rekao je u najavi dvoboja zadarski trener, koji za današnjeg protivnika ima mnoge riječi hvale.

- Radi se o zaista kvalitetnoj momčadi, koja ima odličnu kemiju i jako dobru ravnotežu mlađih i starijih igrača. Kod onih starijih nema taštine i nekih nerealnih očekivanja, dok su oni mlađi na vratima ozbiljne košarke. Dobro su vođeni i mi ćemo sigurno morati biti pravi ukoliko mislimo stići do pobjede.

Pred dvoboj sa "žutima" Naglić je i istaknuo kako on svoju momčad ne smatra favoritom.

- Za nas nema lakših utakmica i nikako ne smatram da smo favoriti. Čak me i smeta kada nas uporno stavljaju u tu ulogu. U Splitu ima velik broj odličnih igrača, a njihova četiri iskusna igrača imaju više utakmica nego cijela naša momčad zajedno. Mi moramo biti izuzetno oprezni i nikako ne smijemo uzimati ulogu favorita. Stanje na tablici je dovoljan razlog tome. Za nas je svaka utakmica teška. Ne govorim ovo iz razloga da tražim alibi, jer da sam alibi trener, ne bih prihvaćao klupu Zadra. Već zato što imam dovoljno iskustva i znam kako momčad diše i znam da ćemo morati dati svoj maksimu, 150 posto, ukoliko mislimo otići u polufinale.

Ipak, napomenuo je Naglić i kako je nakon tri pobjede stanje u svlačionici kud i kamo bolje. Zadar je, naime, prvo dobio vrlo važan dvoboj ABA lige protiv Mornara. Zatim je u A-1 ligi bio bolji od Zagreba, a pred početak završnice Kupa Krešimira Ćosića Zadrani u Splitu svladali današnjeg protivnika.

- Raspoloženje je popravljeno, s tim da nema nekog lakšeg disanja. Mi moramo biti uporni i koncentrirani na svaku iduću utakmicu i prije svega ne smijemo već razmišljati o idućim protivnicima, već isključivo o današnjem dvoboju.

Kroz posljednje tri utakmice vidljivo je da se Zadar dignuo na svakom planu, uključujući i onaj fizički.

- Radimo dobro. Dečki zaista odlično treniraju i nije im potrebna dodatna stimulacija. Također sam izuzetno zadovoljan funkcioniranjem mojeg stručnog stožera, tako da smo se dobro pripremali za izazove koji nam slijede.