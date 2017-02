Zadrane oduševili maestralnim izvedbama latino jazz skladbi

Foto: Vedran SITNICA

Kazalište lutaka Zadar doslovno je glazbeno eksplodiralo u utorak navečer na koncertu u povodu Valentinova Jazz orkestra Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskom palicom Mirona Hausera. Večer pod nazivom „Tu fragancia" zadarskoj je publici približila autorske skladbe Hausera, desetak latino jazz skladbi, desetak dinamičnih i snažnom energijom obojanih skladbi, maestralno izvedenih.

Hauser je okupio sve do jednoga majstore svog zanata, glazbenike čije je muziciranje bio čist užitak slušati. I sami odlično raspoloženi, kao i publika u kazalištu, članovi Jazz orkestra Hrvatske radiotelevizije svirali su s puno duše, s puno osjećaja za glazbu, za jazz, za latino, praćeni oduševljenim zadarskim poklonicima te vrste glazbenog izričaja, da nije bilo gotovo ni jedne skladbe koju publika glasnim pljeskom i skandiranjem nije „prekidala". A tek Hauser, njegova je energija bila doslovno dinamitna, bilo dok je dirigirao, plešući u ritmu glazbe ili kad bi se uhvatio trombona koristeći ga s toliko umješnosti i energije da je to bilo nevjerojatno za vidjeti. On očekivano i nije bio jedini solist večeri, na pozornicu te večeri do posljednjeg mjesta ispunjenog kazališta jedan za drugim dizali su se i svirali i gotovo svi ostali glazbenici, svojim solažama dajući još jedan pečat više koncertu, kojem bi bilo koja riječ osim maestralan slabo pristajala.

Hauser se tijekom koncerta i šalio s publikom predstavljajući skladbe, nasmijavši ih, između ostalog, i kada je rekao da jednu od pjesama posvećuje svojim majkama i očevima, jednim koje je dobio po rođenju, a drugima koje je dobio nakon ženidbe. Zadarsko se Kazalište lutaka pokazalo i akustično savršenim za glazbene goste, njihove su izvedbe bez zadrške tresle dvoranu, posebice u trenucima kada je i publika pljeskala, kao na kraju kada je snažan pljesak značio samo jednu stvar: vratite se nazad. I naravno vratili su se, zaokruživši koncert i prigodnim dijeljenjem ruža okupljenim damama. Nastavak je slijedio u Kneževoj palači, gdje je dio sastava nastavio, održavši još jedan - latino koncert.

Na programu su inače te večeri bile skladbe: „La ultima", „Mambo 69", „Tu fragancia", „Concha", „La reinas", „Los reyes", „Nena", „Nos dos" i „Hija de Yemaya". Puljanin Miron Hauser diplomirao je jazz trombon na Sveučilištu za glazbu i primijenjene umjetnosti u Grazu 2011. godine u klasi Eda Neumeistera, nakon čega je 2015. godine magistrirao na Konzervatoriju Giuseppe Tartini u Trstu. Tijekom školovanja u Grazu sudjeluje diljem Europe na seminarima i radionicama istaknutih jazz glazbenika i pedagoga no prve doticaje s jazzom ostvario je puno prije formalnog obrazovanja, kao član Jazz orkestra Hrvatske glazbene mladeži (od 2004. do 2012. godine ) u sklopu kojega ostvaruje suradnje s najeminentnijim glazbenicima svjetske džezističke scene. Od 2011. godine stalni je član Jazz orkestra Hrvatske radiotelevizije, a kao član Udruge jazz glazbenika Istre, jedan je od osnivača i inicijatora Jazzistra orkestra koji je s djelovanjem počeo 2014. godine. Miron Hauser je i član slovensko-kubanskog sastava Los Senores, povremeni gost hrvatskog latin sastava Cubismo, a svirao je s trenutačno najpopularnijom kubanskom salsa grupom Maykel Blanco y su salsa mayor. Od 2011. do 2016. bio je stalni član popularnog hrvatskog pop-sastava Jinx, a osim Jinxa, surađivao je s nizom hrvatskih pop-glazbenika, među kojima su Oliver Dragojević, Nina Badrić, Natali Dizdar i Gibonni. Član je jazz seksteta B's Funstallation u kojem se predstavlja kao tenor-trombonist, skladatelj i aranžer. Sastav je 2015. snimio svoj prvi nosač zvuka s autorskim skladbama članova ansambla te bio nominiran za Porin u kategoriji jazz albuma.