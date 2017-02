Zadrani nakrivili (Še)Širko!

Foto: PIXSELL

Dakle, tu nije bilo nekih osobitih poteškoća. Na Baldekinu u poslijepodnevnoj predstavi (nekad su to bili kinematografski termini vesterna poput 'Ubij sve i vrati se sam') Zadar je prilično sigurno prešao preko Splita i dosegao polufinale. U četiri dana momčad Aramisa Naglića dvaput je dobila Splićane, oba puta izvan Zadra, pa to nešto i govori o konsolidaciji u družini koja je do prije dvadesetak dana teško mogla i zamisliti dvije uzastopne pobjede negdje izvan Višnjika.

Imamo pravo reći da je Zadar pokazao visoku razinu moći. Igrao je, zbog administrativnih razloga, bez Ivana Ramljaka koji je itekako bitan u uspostavljanju i održavanju visokog intenziteta obrane.

Rječiti govor tijela

Opet, imponirala je lakoća kojom je Zadar došao do goleme prednosti od 4:30. Bilo je to na otvaranju druge četvrtine pa ako netko možda u prvi mah i ne povjeruje - Split je u prvoj ubacio 4 (slovima: četiri) poena. Bila je to izravna posljedica nekoliko dobro spojenih čimbenika. Ulazak na parket već je dao naslutiti da 'Zadar više želi pobjedu' (to je ta izlizanica, ali...), po govoru tijela naziralo se da je Split makar malo u strahu. Lakoća kojom je Zadar prodirao kroz (šuplju) 'žutu podmornicu' i učas dosegao 2:12 (Marinković 10 + Barać) naznačila je da će Split imati vraških problema. Igrali su Žuti bez koordinacije, napamet u stilu 'idi mi, dođi mi' jer ih je Zadar pritiskom dotjerao do točke kad su počeli moliti Boga da sve što prije završi. Jest, bila je to rana faza utakmice i nekako nije odveć sportski govoriti da je sve bilo gotovo, ali - tako je bilo. Trima tricama u prvoj četvrtini Zadrani su zadržali suparnika 'u niskom grmlju' ali se Split nekako usudio podignuti glavu negdje od 13. minute kad je kontrolu igre svoje momčadi preuzeo veteran Mateo Kedžo. Naravno da je Aramis Naglić slijedio logiku koja kaže da igrače treba čuvati što više, jer je puno utakmica, pa je početnu postavu koja se parketom na Baldekinu praktički prošetala do 4:30 počeo lagano mijenjati. Djelotvornost je polako opadala (u prvoj četvrtini Zadar je imao 11 skokova, 9 asistencija, 81% za dva poena, 60 posto za tri) i Splićani su mic po mic smanjivali zaostatak. Donekle je mala količina neodgovornosti i ležernosti kod Zadrana, pa i brzopletosti, pomogla suparniku da prvo poluvrijeme okonča zaostatkom manjim od 20 poena. Bar nešto, pomislio je rijetki navijač Splita...

Vladovićeva kontrola

Zadar s druge strane i nije previše strijepio. Činjenica da su veoma bitni igrači Splita u zadnje vrijeme, poput Širka, Filipovića, Dijana, dijelom i Rančića, bili značajno limitirani ukazuje na to da je u cjelini Zadar dobro djelovao obrambeno. Dominirao je u skoku, u pravilu određivao ritam. Zamijetilo se da je napravljen mali korak naprijed u onom što je Naglić poslije nedjelje obilježio riječima 'treba znati kad treba potrčati, ali i znati stati'. Premda je u odnosu na prvo poluvrijeme Zadar bio zapao u realizatorsku krizu, a Split se tu popravio i došao na nekih desetak poena, nije se kod Zadrana pojavila panika. Sjedeći neko vrijeme na klupi, bio se odmorio Jakov Vladović pa je u zadnju četvrtinu mogao ući relativno laganih nogu. Nizao je asistencije (na koncu - 10) i držao napadački ritam a sa suigračima još je bio dovoljno koncentriran za takvu obranu koja je Splitu davala male, gotovo nikakve izglede. Puno je toga Zadar mudro usmjeravao na Kedžu (a godine stisle i kopnila svježina) i tako tupio moguće druge oštrice, skupljao nadalje lopte, te svoje napade gradio racionalno. Vladović je dobro trošio vrijeme, a njegovu vještinu kvalitetnog građenja situacije za ulaz pod koš Splićani kao da nisu mogli obraniti. Jest da je Henrik Širko silno sa svojom družinom stremio 'nečemu', pa je on i zabio za 58:68, što bijahu jedini njegovi poeni, ali je i te ambicije Splićana poklopio 'paket' trica (Barać, Kovačević) s još nekim poenima i priča je tu dobila točku na i. Zadar je s pravom nakrivio (Še)Širko i zakoračio u polufinale...