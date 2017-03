Ercegovac: Na očevidu kornatske tragedije nije sve snimljeno

Bio sam na očevidu kornatske tragedije, dan poslije 31. kolovoza 2007. godine s kolegama iz Šibenika i Zagreba. Nakon što smo podigli mrtva tijela s mjesta stradavanja, nisam ništa fotografirao. Nisam, jer mi to nitko nije rekao, a očevidom je rukovodio sudac istrage. On je dao nalog da se još jedanput sve pregleda i da sve pronađeno bude snimljeno i izuzeto radi vještačenja. No, nije u cijelosti postupljeno po tom nalogu jer nije sve snimljeno, a niti izuzeto - ispričao je u četvrtak na Županijskom sudu u Zadru pred sudskim vijećem kojim predsjeda Boris Radman, policajac PU Šibensko-kninske Ivica Ercegovac.

Naime, nakon nešto više od dva mjeseca stanke, nastavljeno je ponovljeno suđenje Draženu Slavici, bivšem vatrogasnom zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Šibensko-kninske županije, jedinom optuženom u slučaju najveće tragedije koja je pogodila Hrvatsku nakon Domovinskog rata. Podsjećamo, prije deset godina - 30. kolovoza 2007. godine, skupina vatrogasaca postala je žrtvom požara na otoku Velikom kornatu. Od ukupno 13 vatrogasaca u skupini zahvaćenoj požarom, 12 ih je poginulo na licu mjesta ili preminulo u bolnici, a jedini je preživio tada 23-godišnji Frane Lučić iz Tisnog.

- Kada smo se vratili nazad u bazu u Šibenik upitao sam kolege: 'Što ćemo sad?' jer je tamo na mjestu tragedije još bilo ostalo tragova i predmeta. Mjesto se fotografilo, ali nije snimljeno kamerom. Dakle, svi su predmeti na kraju izuzeti zbog vještačenja, samo je nešto izuzeto 31. kolovoza, a nešto 1. rujna 2007. godine - pojasnio je svjedok Ercegovac, dodajući kako mu nitko nije precizirao što točno treba fotografirati, ali on se fokusirao na mrtva tijela stradalih vatrogasaca i njihovu odjeću, ali ne i na ostale predmete.

Svjedočio je i njegov kolega Zoran Mijat, viši krim tehničar PU šibensko-kninske koji je također potvrdio kako je bio dan kasnije, 31. kolovoza 2007. godine u uvali Vrulja gdje je požar i počeo na prostoru oko Velog vrha i brda Glavica.

- Bio sam tamo zajedno s vještakom. Nije bilo nikakvih predmeta jer su već ranije bili izuzeti i svi predmeti su bili proslijeđeni Centru za kriminalistička vještačenja u Zagrebu. Nakon kornatske tragedije na mjestu događaja nisam naišao ni na kakav predmet, a 'kanistar' s Kornata sam vidio kad smo ga pakirali kako bismo ga poslali na vještačenje. Bio je izgoren i prazan, nije bilo brtve na poklopcu i bio je malo 'deformiran'. Na njemu je ostao samo metalni dio čepa, a gumeni je izgorio. 'Kruška' je bila u podnožju Velog vrha u smjeru jugoistoka. Izuzeli smo i uzorke tla gdje su se prvotno nalazila mrtva tijela. Zemlja i sitni kamenčići također su poslani na vještačenje - ispričao je u ulozi svjedoka Zoran Mijat.