Grad Zadar zaključao staro Kazalište lutaka

Foto: Marin GOSPIĆ

Grad Zadar, odnosno njegov Ured za upravljanje gradskom imovinom zaključao je i pečatirao zgradu bivšeg Kazališta lutaka u Jazinama.

- Jasno nam je da treba stvari definirati s pravnog i financijskog aspekta kako bi se zadovoljili sigurnosni i strukturni uvjeti za rad i kako bi ljudi iz umjetničkih organizacija i udruga tamo mogli nastaviti s djelovanjem. Međutim, situacija s mijenjanjem brava i naglim iseljavanjem svih koji tamo godinama djeluju bez dijaloga je neprihvatljiva. Nadam se konstruktivnom dijalogu idući tjedan u uredu gradskog pročelnika za kulturu, kaže glumac Juraj Aras, voditelj umjetničke organizacije Teatro Verrdi koja je jedan od korisnika prostora u starom kazalištu.

Osim Teatra Verrdi prostor starog Kazališta lutaka koristile su udruge Zdanje, Šigureca, Eko Zadar i umjetnička organizacija Dragon Teatar.

Za komentar smo zamolili gradskog pročelnika za kulturu, Radovana Dunatova.

- Trebamo se sastati i vidjeti kako dalje. Udruge su prostor na korištenje dobile 2013. godine na tri godine i to je vrijeme sada prošlo. Situacija tamo je jako loša, a u posljednje vrijeme bilo je i nekoliko intervencija policije. Grad na sebe ne želi preuzeti odgovornost za to da se tamo nekom nešto dogodi i spremni smo uložiti, nakon 150.000 kuna prije nekoliko godina, dodatna sredstva kako bi se poboljšali uvjeti za rad i poboljšala sigurnost prostora. Mi podržavamo nastavak rada udruga koje savjesno tamo rade i provode aktivnosti i stalo nam je da se to nastavi, kaže Dunatov i najavljuje sastanak s predstavnicima uduga i umjetničkih organizacija sljedeći tjedan.

- Mi smo u svemu ovome bez loših namjera, želimo nastavak rada i funkcioniranja onih koji tamo provode svoje programe, ali mora se uspostaviti red, zaključuje Dunatov.