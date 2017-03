Najprije pohod "Idemo na Vranu", a potom koncert Gustafa!

Pohod „Idemo na Vranu" dočekat će ove godine planinare i rekreativce još bogatiji i veći nego do sad. Ovaj treći planinarski pohod, koji će se upriličiti u nedjelju, 2. travnja, međunarodnog je karaktera i ujedno obilježava 10. godišnjicu osnutka Planinarskog društva Belveder iz Biograda.

Uz već atraktivan hod po vranskom grebenu i nadaleko poznatu biogradsku gastro uzdanicu čučku (iz PD Belveder javljaju i da je 'gluten free'), ovogodišnji najmasovniji planinarski pohod Zadarske županije, treći po redu, imat će i zabavni program koji će planinare u Biogradu zadržati do do sitnih noćnih sati. Čak dva benda, Gustafi te Jeremija i prokletnici zasvirat će u stožeru Planinarskog društva Belveder, a da bi planinari za koncert imali koliko, toliko odmorne noge za koncert, pobrinuli su se organizatori, koji će ih nakon pohoda autobusom odvesti do odredišta zabavnog programa, Maškovića Hana. Tamo će im uz čučku biti uručene i zahvalnice, a svi sudionici imat će prilike sudjelovati i u tomboli, čija je glavna nagrada izlet za 15 ljudi u Nacionalni park Kornat.

Kotizacija za sudjelovanje je 50 kuna, a ista cijena je i za zajedničku kotizaciju, koju plaćaju roditelji s djecom. Cijena uključuje vođenje, knjižicu pohoda, prijevoz autobusom, obrok, sudjelovanje u tomboli te donaciju/ulaz na koncert.

Inače, osnivačka skupština planinarskog društva Belveder održana je 31. ožujka 2007. godine kada je upisano prvih dvadeset članova. Sama ideja o osnivanju planinarskog društva u Biogradu tinjala je dugi niz godina, kazuje dugogodišnji predsjednik PD Belveder Robert Pejić. Do tada planinarenjem su se bavili kao članovi raznih društava po Hrvatskoj, PD Paklenica, Matice, Velebita, Plive, ali i zagrebačkih, riječkih i splitskih društava.

- Kako je tko gdje studirao, tako bi se upisao u društvo. No javila se potreba da se osnuje lokalno društvo. I u kratkom vremenu napravili smo puno toga. Imamo deset školovanih markacista, pet planinarskih vodiča, a odnedavno vodimo brigu i o planinarskom skloništu na Dušicama, na Velebitu ispod Sv. Brda. Sklonište je sad u stanju kakvo zaslužuje, kazuje Pejić, čije društvo ne miruje.

U Zadarskoj županiji, a i šire, poznati su kao jedno od najaktivnijih planinarskih društava kada su u u pitanju izleti i planinarskih pohodi. Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora... Redovito se odlazi na sve tamošnje planinske masive, a posebno ih vole planinari koji preferiraju lagan korak. Njihovim izletima mogu se tako pridružiti i oni koji nisu iskusni planinari, čime se dobiva rijetka, no vrijedna mogućnost upoznavanja planninskih ljepota duž cijele regije. Naravno, uz stručno vodstvo. Jedan takav pohod održat će se već krajem ovog mjeseca, na vranskom grebenu.