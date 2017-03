Pet razloga zašto je Wings for Life World Run utrka zaista jedinstvena!

Foto: Iva PERINČIĆ

Wings for Life World Run globalna utrka ispisat će 7. svibnja svoje četvrto poglavlje, a potpora trkačkih entuzijasta ovom projektu raste iz dana u dan. Nije to iznenađenje s obzirom na to da se radi o pravom sportskom osvježenju i jedinstvenom spektaklu koji je pokazao da utrkivanje može biti još zabavnije i potpuno drukčije od onog na kakvo smo navikli...

Više od stotinu tisuća zaljubljenika u kretanje i ove će godine 7. svibnja trčati za one koji ne mogu, a strast s kojom su ljudi prigrlili ovaj globalni spektakl nije slučajna. Wings for Life World Run promijenila je zauvijek poimanje utrkivanja i mnoge osvojila svojim inovativnim konceptom. Pet je jasnih razloga zašto je danas ova utrka jedinstvena u svijetu sporta:

1. Natjecatelj ne trči prema cilju, nego cilj sustiže njega!

Uvođenje presretačkog vozila kao pomične ciljne ravnine koja polako dostiže natjecatelje nešto je što nikad prije nismo imali na utrkama, a novost koju je donijela Wings for Life World Run, ubrzo je osvojila trkače koji su dobili jedan sasvim novi sportski izazov. Uloga bjegunca koji pokušava opstati što duže na stazi ne samo što je ispit fizičke spreme, volje i izdržljivosti, već i vrlo zabavna stvar, posebno kad se automobil približi i nemaš izbora nego sprintati.

2. Utrka na šest kontinenata u isto vrijeme!

Wings for Life World Run također je dokazala da je moguće izbrisati prostorne i vremenske granice. Zahvaljujući modernoj tehnologiji, u isto vrijeme trči se na brojnim lokacijama na šest kontinenata u potpuno različitim vremenskim zonama, a natjecati se s nekim tko trči na drugom kraju svijeta poseban je užitak.

3. Ultramaratonci i početnici konačno ravnopravno trče zajedno!

Ono što je bilo prije nezamislivo ovdje je realnost: privući potpune početnike i vrhunske ultramaratonce na start iste trke i omogućiti im pokušaj ostvarivanja sebi postavljenih ciljeva. Zasluge idu presretačkom vozilu kao pomičnoj ciljnoj liniji, koja daje šansu svakome da pokaže koliko je vješt trkač, a onima najboljima priliku da utrku trče satima. Bilo da ste početnik, polumaratonac, maratonac ili ultramaratonac, Wings for Life World Run koncept ponudit će vam adekvatan sportski izazov.

4. Utrka po danu i noći, kiši i suncu, vrućini i hladnoći!

Koktel vremenskih prilika koji je drugdje nemoguće složiti. Do pojave Wings for Life World Run globalne utrke nepojmljivo je bilo da na istoj utrci imamo temperature blizu nule i iznad 40 stupnjeva, kišu koja pljušti i jako sunce, gluhu noć i potpuni dan. No, vremenske i prostorne granice su izbrisane, što je omogućilo ovakav scenarij te dalo dodatnu sportsku draž ovom unikatnom sportskom događaju.

5. Ljudi plemenitog srca ujedinjeni u jednom cilju!

Najbolje smo ostavili za kraj. Uvjerljivo glavni razlog jedinstvenosti Wings for Life World Run utrke je silna pozitivna energija koju je proizvela. Ljudi plemenitog srca uspješno su ujedinjeni diljem svijeta i zajedno trče sa samo jednim ciljem: učiniti ozljede leđne moždine izlječivima. Svaki korak na utrci korak je bliže ka pronalasku lijeka, a 100 posto vrijednosti iznosa startnina i donacija namijenjeno je zakladi Wings for Life, koja financira najsuvremenija istraživanja leđne moždine. Ljudi u Hrvatskoj, kao i drugdje, itekako su prepoznali važnost ove misije i dogodilo se nešto najljepše: jedno obično sportsko natjecanje pretvorilo se u istinski pokret za stvaranje boljeg i ljepšeg svijeta, uz entuzijazam koji sigurno neće posustati sve do ostvarenja konačnog cilja!