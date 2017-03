Zima kakvu ne pamte - zadarski vatrogasci na intervencijama i deset puta dnevno

Nažalost, veliki broj požara uzrokovan je nepažnjom naših žitelja kod paljenja biljnog otpada. Uz velike bure i osušenu travu zbog jače zime ove godine broj intervencija drastično je povećan, rekao je Željko Šoša, zapovjednik JVP Zadar

Foto: PP Vransko jezero

Zadarski vatrogasci od početka ove godine oborili su sve rekorde u broju izlazaka na intervencije kojih je u svega 3,5 mjeseca odrađeno već oko 770, od čega je Javna vatrogasna postrojba Zadar izišla na 360 intervencija, ili preko deset intervencija dnevno. Ispada tako da su zadarski vatrogasci ove zime već odradili jednu ljetnu sezonu.

- Trenutno je i sad pet ekipa na intervencijama, gori u Ljupču, Zatonu, Pridrazi, Kašiću, sinoć je gorjelo na Smiljevcu. Ove smo zime odradili rekord i ne pamtim da smo ikada imali ni upola toliko intervencija zimi kao ove godine, rekao je jučer zapovjednik JVP Zadar Željko Šoša.

Uzroci velikog broja požara su višestruki, ali Šoša upozorava na faktor koji bi se najlakše mogao izbjeći, a nažalost krivac je za veliki broj požara, a to je - ljudski faktor.

- Veliki broj požara uzrokovan je nepažnjom naših žitelja kod paljenja biljnog otpada. Uz velike bure i osušenu travu zbog jače zime ove godine broj intervencija drastično je povećan. Sve je to naravno veliki trošak u gorivu i kvarovima vozila, rekao je Šoša. A kako je ova zima i više nego iznenadila brojem intervencija zadarski vatrogasci naišli su na još jedan problem.

- Zimi nemamo na raspolaganju sezonske vatrogasce tako da smo napregnuti do zadnjih snaga. Koliko mogu izlaze i DVD-ovi, međutim mi smo imali oko 360 intervencija od početka godine, rekao je Šoša.

JVP Zadar sezonske vatrogasce zapošljava tek sredinom lipnja, iako zakonski imaju pravo na to od 1. lipnja. Program Vlade još uvijek je u izradi, no očekuje se da će i ove godine od 15. lipnja na području Zadra raditi 160 do 170 sezonskih vatrogasaca. Pedeset posto sredstava za njihovo zaposlenje pokriva država, a preostalih 50 posto lokalna samouprava. Što se tiče opreme, Šoša kaže kako su zadarski vatrogasci dobro opremljeni, dok je kod DVD-ova stanje različito. Neki su, poput Paga, odlično opremljeni, dok druge lokalne jedinice samouprave kaskaju iako imaju zakonsku obvezu osigurati vatrogasnu zaštitu.

- Moram priznati da tu nismo najzadovoljniji pa i ovim putem apeliramo na jedinice lokalne samouprave da osiguraju i svojim mještanima, ali i gostima odgovarajuću vatrozaštitu, zaključio je Šoša.