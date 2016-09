Bravo, Marine!

Foto: PIXSELL

Poslije prvog dana polufinalnog dvoboja Davis Cup reprezentacija Hrvatske i Francuske u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića rezultat je 1-1, nakon što je Richard Gasquet u prvom meču svladao Bornu Ćorića sa 6-2, 7-6 (5), 6-1, a Marin Čilić izjednačio pobjedom nad Lucasom Pouilleom 6-1, 7-6 (4), 2-6, 6-2.



Najbolji hrvatski tenisač je do izjednačujućeg boda nakon dva sata i 55 minuta borbe i uz gubitak jednog seta. Čilić je projurio prvim setom, a do pobjede je mogao jednostavnije i brže da je u drugom setu bolje koristio brojne prilike za 'break'. Kod vodstva 4-2 propustio je 0-40 i još jednu prednost za 'dupli' break te potom izgubio servis. No, u 11. gemu je opet došao do 'breaka' i imao tri povezane set-lopte (40-0), ali je dopustio Pouilleu da mu oduzme servis i izbori 'tie-break'. Srećom, u odlučujućem gemu je ipak osigurao prednost od dva seta.



Pouille je bolju igru u trećem setu kapitalizirao s dva 'breaka' i zadržao je izglede za preokret. Ipak, hrvatski 'broj 1' pronašao je igru s početka meča, otvorio četvrti set vodstvom 3-0 i mirno priveo dvoboj kraju za svoju 20. pobjedu u pojedinačnim Davis Cup dvobojima.

Francuska je povela s 1-0, a prvi bod gostima donio je Richarda Gasquet pobijedivši Bornu Ćorića sa 6-2, 6-7 (5), 1-6. Početak meča prošao je u znaku Richarda Gasqueta koji je znao iskoristiti svaku pogrešku Borne Ćorića. Hrvatski reprezentativac nije pogađao dovoljno prvih servisa, što je iskusni Francuz pretvorio u dva 'breaka' i nakon 37 minuta osvojio prvi set sa 6-2.



Prvi set je obilježio i višeminutni prekid u šestom gemu, kad je s krova dvorane pao dio reflektora i razbio se pokraj terena, srećom u području gdje nije bilo nikoga pa nije bilo ozbiljnijih posljedica.

Kako je meč odmicao i u dvorani Krešimira Ćosića bivalo je sve manje praznih stolica pa je i među navijačima polako uspostavljena ravnoteža, iako su dvije skupine glasnih i dobro raspoređenih francuskih fanova i dalje bili dobar vjetar u leđa Gasquetu.

"Prvi set sam se malo tražio, pa bih malo forsirao, pa bih malo stao. Nisam imao pravu ideju kako osvojiti poen. Imao sam plan, ali kad ne igram par tjedana, onda to poremeti moju koncepciju, a u tome sam najjači. Izbaci me to iz moje komforne zone", priznao je Ćorić.

Ipak, zadovoljan je bio drugim setom u kojem je dvaput propustio prednost 'breaka'.

"Drugi set sam igrao dobro, bio sam zadovoljan kako sam igrao."

Nakon što je izgubio taj set, u trećem više nije bio sposoban pružiti jači otpor.

"U trećem setu sam fizički pao. I u drugačijim okolnostima bilo bi se teško vratiti nakon 0-2 u setovima."

Ćorić je posebno bio nezadovoljan svojim početnim udarcem.

"Ono što je cijeli meč bilo loše, bio je servis. Postotak prvog servisa je bio kriminalan."

Za kraj je istaknuo važnost navijača, pogotovo u danima koji dolaze.

"Publika nije bila loša, bilo je dosta ljudi, ali treba nam još glasnija, još vatrenija podrška. To bi moglo biti ključno u subotu i nedjelju."

Za subotnji dvoboj parova Željko Krajan je nominirao Ivana Dodiga i Marina Draganju, ali je prilično izvjesno da će se Dodigu pridružiti Marin Čilić, kao što je to bio slučaj i u dvoboju s Amerikancima u Portlandu. Yannick Noah će ostati pri svom prvom izboru pa će važan bod Francuskoj pokušati donijeti Nicolas Mahut i Pierre-Hugues Herbert. Dvoboj parova započet će u 15 sati.