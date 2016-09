Čilić: Publika je bila fantastična

Foto: Zvonko KUCELIN

„Marine, Marine", klicalo je oko pet tisuća navijača sinoć u dvorani Krešimira Ćosića. Poslije prvog dana polufinala Davis Cupa rezultat između Hrvatske i Francuske je izjednačen na 1-1. Nakon što je Richard Gasquet u prvom meču svladao Bornu Ćorića s 3-0, Marin Čilić donio je Hrvatskoj poravnanje pobjedom 3-1 protiv Lucasa Pouillea. Naš najbolji tenisač većih je problema imao samo u trećem setu, kada je Francuz uspio smanjiti na 2-1, ali u četvrtom je Čilić ponovno uspostavio svoju igru i došao do pobjede nakon dva sata i 55 minuta igre. Prema rasporedu danas bi od 15 sati meč parova trebali igrati Ivan Dodig i Marin Draganja protiv Pierrea-Huguesa Herberta i Nicolasa Mahuta, trenutačno prvog para na ATP ljestvici, no velika je vjerojatnost da će se hrvatski izbornik Željko Krajan odlučiti da s Dodigom „spari" upravo Čilića, s obzirom da je to bez dvojbe najjača hrvatska kombinacija. Ona koja je u četvrtfinalu u Portlandu svladala legendarnu braću Bryan.

- Očekivali smo ovaj rezultat. Išli smo s kombinacijom da Borna pokuša iznenaditi Gasqueta u prvom meču, ali nije bio fizički potpuno spreman i to se osjetilo. Šteta zbog toga, ali treba gledati naprijed. Vidjet ćemo kakav je plan za igru parova. Osjećam se dobro, ali razgovarat ćemo svi zajedno i donijeti odluku - kazao je Čilić.

Što se meča s Pouilleom tiče, već u prvom gemu Međugorac se morao suočiti s break loptom, ali kada ju je spasio, sve je išlo na njegov mlin. Pouille je, doduše, dobio svoj prvi gem na 15, ali preostalih pet bili su potpuna dominacija našeg prvog reketa. Izgubio je samo još četiri poena, po dva na svom i protivnikovom servisu. S tih 6-1 u 27 minuta Marin se napunio samopouzdanjem i podigao publiku na noge, a vrlo dobro je krenuo i u drugi set. Kod 2-2 je oduzeo servis Pouilleu, nakon što je ovaj vodio 40-0 i potvrdio break svojim servisom za 4-2. Imao je potom Čilić 0-40 i ukupno četiri break lopte za 5-2, ali nije to iskoristio i odmah je kažnjen. Pouille je izjednačio pa poveo 5-4. Marin je potom došao do još jedne velike prilike, jer je kod vodstva 6-5 imao 40-0 na servisu, ali je Francuz uspio preokrenuti i izboriti tie-break. Tamo je ipak Čilić iskontrolirao situaciju i sa 7-4 došao do dva seta prednosti.

- Intenzitet je bio zaista fenomenalan, pogotovo u prva dva seta, koja sam odigrao jako dobro. Šteta što nisam uspio napraviti drugi break u drugom setu, ali on se izvukao s nekoliko dobrih servisa. Stvari su se zakomplicirale i nije bilo jednostavno, ali mislim da je u konačnici baš taj drugi set bio presudan - smatra Čilić.

Iako je Pouille izgubio drugi set, tada je osjetio da može parirati protivniku i to se osjetilo odmah na početku trećega. Kod 1-1 uzeo je prvu break loptu i potvrdio to servisom za 3-1, a u međuvremenu je Čilić uzeo i medicinski time-out.

- Nije ništa ozbiljno. Malo sam osjetio aduktor i izgubio povjerenje u tu nogu pa se nisam maksimalno oslanjao na nju, ali kasnije je bilo sve ok.

Imao je Marin kod 3-2 dvije break lopte za povratak u igru, ali kada ih nije iskoristio, Pouille je odjurio do 6-2 i četvrtog seta. Ipak, više od toga nije mogao. Čilić je u odmah poveo s 3-0, sa dva glatko dobivena servisa i prvom iskorištenom break loptom i tu je prednost, uz spašene dvije break lopte kod 4-2, znao sačuvati do kraja.

- Nakon gubitka trećeg seta, u četvrtom sam se uspio primiriti i vratiti u ritam. Bilo je dosta vlage u dvorani pa sam se poprilično znojio i izgubio dosta energije i zato je došlo do malog pada. No, uspio sam se „rekuperati" i četvrti set odraditi kako treba. Mogu reći da se sada osjećam dosta dobro.

Publika?

- Bila je fantastična. Nije bilo lako provesti cijeli dan u dvorani, ali hvala svima koji su došli i bodrili nas, pogotovo jer nije bilo lako nadglasavati se s francuskom skupinom. Koristio sam navijače, pokušavao ih dizati kada je bilo potrebno i mislim da je to ispalo odlično. Nadam se da će tako biti i u sljedećim mečevima - zaključio je Čilić.