Čilić: Zadar je poznat po sjajnim navijačima

Foto: Zvonko KUCELIN

Ždrijebom ispred crkve sv. Donata odlučeno je da će polufinalni susret Davis Cupa između Hrvatske i Francuske danas u 14 sati u dvorani Krešimira Ćosića otvoriti Borna Ćorić i Richard Gasquet, dok će nakon njih na teren izići Marin Čilić i Lucas Pouille. Željko Krajan, izbornik hrvatske teniske reprezentacije, nakon jučerašnjeg jutarnjeg treninga definitivno je otklonio svaku dvojbu oko toga hoće li Ćorić, koji je imao problema s koljenom, moći zaigrati.

- Situacija nije bila idealna i prije nekoliko dana to nije izgledalo dobro, pogotovo jer je s takvom ozljedom teško bilo što prognozirati. No, upala se smirila i Borna će zaigrati. Morali smo biti sigurni s medicinske strane da on taj meč može odraditi i da ne riskiramo neku goru ozljedu, koja bi kasnije utjecala na duljinu oporavka. Borna je spreman i njegov meč je za nas izuzetno važan ako želimo proći u finale - kazao je Krajan.

Isto je potvrdio i sam Ćorić, trenutačno igrač 42. na ATP rang listi.

- Spreman sam. Manje-više smo sanirali taj problem s koljenom, iako je mala bol još uvijek prisutna i nitko ne može biti sto posto siguran kako će koljeno reagirati u meču. Ali vjerujem da će sve biti u redu. Na treningu sam odigrao jedan set i to dosta dobro. Što se mene tiče, sve je jasno, problema nema i dat ću sve od sebe da pokušam Hrvatskoj donijeti prvi bod - ističe 19-godišnji Zagrepčanin.

U prvom meču protivnik će mu biti Richard Gasquet, 17. tenisač svijeta koji je, nakon otkaza Jo-Wilfrieda Tsonge i Gaela Monfilsa, postavljen za prvog francuskog igrača u ovom dvoboju.

- Što se nas tiče, ti otkazi ne mijenjaju mnogo. Sigurno da je Monfils bio njihov igrač u najboljoj formi, jer iza sebe ima polufinale US Opena i može nam biti olakotna okolnost što ga nema, ali i dalje imaju dvojicu igrača iz top 20. Pouille je u odličnoj formi, igrao je četvrtfinale u New Yorku, a Gasquet ima mnogo iskustva i na Touru i u Davis Cupu. Borna možda nije navikao igrati prvi meč, ali vjerujem u njega i siguran sam da će dati svoj maksimum - kazao je Krajan.

A sam Čilić jedva čeka prvi meč u Zadru.

- Jako mi je drago što smo napokon doma, nakon jako puno gostovanja posljednjih godina. Pogotovo jer se igra u Zadru, koji je poznat kao sportski grad sa sjajnim navijačima. Nadam se da će biti odlična atmosfera, jer nas očekuje težak meč protiv nevjerojatne momčadi i svaka mala pomoć s tribina za nas će biti velika. Vjerujem da će nas ljudi doći podržati u velikom broju i da ćemo nakon tri dana imati razloga za slavlje - kaže uskoro 28-godišnji Međugorac.