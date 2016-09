FINALE ZOWL-A: U Zadar dolaze najbolji

Posljednje, osmo kolo četvrte sezone Zadarske open water lige održat će se u subotu, 17. rujna u 10 sati na bazenu Kolovare. Odluka je to koju je organizator, Klub daljinskog plivanja Donat, donio na temelju vremenske prognoze, koja je za nedjelju, kada je bila predviđena završnica, najavila loše vrijeme i kišu. No, kako kažu u Donatu, to neće nimalo poremetiti planove fešte koju su pripremili nakon još jedne uspješne sezone.

I posljednje kolo plivat će se, kao i sva do sada, u duljini od 1500 metara na potezu od bazena Kolovare do Foše i natrag (dva kruga), uz utrke od 750 metara za žene s perajama i ostalim plivačkim pomagalima, te Baby ZOWL na 300 metara za djecu do 10 godina. Prijave se vrše od 9,00 – 9,45 na bazenu i svi su dobrodošli, a novost je da je za ovu utrku prvi put uvedena novčana nagrada.

Naime, ukoliko netko sruši rekord staze, bit će nagrađen sa 300 kuna, a rekorde trenutačno drže Duje Milan u muškoj konkurenciji (17:07) i Lucija Aralica u ženskoj (18:26). S obzirom da su nastup najavili i neki od najboljih hrvatskih maratonaca, poput Duje Milana, te Ivana i Karle Šitić, lako je moguće da će se to i dogoditi. Nakon utrke održat će se svečanost proglašenja pobjednika četvrtog izdanja popularnog ZOWL-a, kao i dodjela medalja najboljima u Cro Cupu ove sezone, naravno, uz nezaobilazno treće poluvrijeme u vidu ića, pića i dobre zabave.