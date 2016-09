Lete toaletne školjke, križevi, stolice...

Foto: Zvonko KUCELIN

Dok se Zadarska županija može pohvaliti tek s nekoliko dronova u domaćem vlasništvu, posljednjih tjedana njezinim prostorom stvaraju se i lete deseci njih! Krivac za to je reality show serijal „Dron wars", koji okuplja vješte pojedince koji samostalno izrađuju dronove te se potom natječu s njima u različitim zahtjevnim zadacima.

Reality show serijal od ukupno 13 epizoda na zadarskom području snima se od 1. rujna. Serijal se snima za producentsku kuću Hoplite entertainment, koja će show distribuirati u osamdesetak zemalja svijeta. Borbe dronova s pozadinskim scenama Zadra moći će tako vidjeti milijuni ljudi.

Serijal se na zadarskom području snima na više lokacija. Jedna od njih je poslovna zona u Poličniku, u kojoj sudionici izrađuju svoje dronove, nakon čega se natječu u umijeću letenja prolazeći kroz različite prepreke. Jednu od njih, labirint od bala sijena, morali su proći na farmi magaraca na ulazu u Zadar, no to je samo jedan od zadataka, doznali smo od Orsata Zovka iz koprodukcijske kuće Ineonmedia d.o.o. U Zadru se do sada snimalo u bivšoj vojnoj bazi Šepurine, kako na pisti gdje su se utrkivali, tako i u obližnjim razrušenim objektima, a u planu je i pecanje riba, naravno, putem drona.

- Zadatak će biti da natjecatelji opreme dronove za ribanje, nakon čega će krenuti u ribolov. Sve to odvijat će se na zadarskoj rivi, najavio je Zovko. A njegovi natjecatelji uistinu su vješti majstori, do sada su tako napravili leteće križeve, stolice, toaletne daske...

U Zadru nam je bilo isplativije snimati

Snimateljske ekipe i natjecatelji u Zadru i njegovoj okolici boravit će još pet tjedana, a dio snimanja se trebao odviti i u Dubrovniku, no u Zadru su dobili puno bolje uvjete i suradnju, pojasnio je Zovko.

- Pored svih tih opcija koje smo imali odlučili smo se za Zadar jer je financijski to bilo najisplativije, a imali smo i veliku organizacijsku potporu Filmskog ureda, koji nam je od početka bio na usluzi oko rješavanja lokacija i paprilogije koja ide s time i koja je dosta bitna da se riješi što brže, kad se ovakav projekt radi, pojasnio je Zovko, dodajući kako bi do kraja godine sve trebalo biti gotovo, nakon čega se početkom 2017. godine kreće se u distribuciju.

Dronovi su zadnjih par godina uistinu postali popularni, kao i svjetski kupovi utrka s dronovima, gdje su uvjeti doslovce kao u Formuli 1. Jednu takvu utrku u SAD-u počeo je organizirati jedan od natjecatelja Sean Krell. To mu je dalo vidljivost i za neke druge projekte, među kojima i „Dron wars", pojašnjava. Dok je jučer razgovarao s novinarima paralelno modificirajući svoj dron za potragu, društvo mu je pravio mačić Scully. Našao ga je negdje u bespućima industrijske zone i ljubav je stvorena. Scully odlazi s njim u SAD, odlučan je Sean. On se s dronovima počeo baviti prije tri godine, isprva samostalno izrađujući letjelice, da bi na kraju pokrenuo natjecateljsku ligu u Los Angelesu, a uz sve to bavi se i različitim vrstama zračnih snimanja. U dron industriji novi poslovi niču svaki dan, ističe Sean.

U SAD-u olakšano dobivanje dozvole

- Zračno snimanje je samo dio toga. Tu su i nadzor, dostava paketa, potraga i spašavanje... Tvrtke poput Amazona počinju raditi na dostavi putem dronova, postoji mnoštvo mogućnosti za pilote dronova. Edukacije za upravljanje dronovima su u budućnosti neminovne, naglašava Sean, dodajući kako im je U Los Angelesu uvelike pomoglo kada se nedavno, 29. kolovoza izglasan novi zakon koji dozvoljava nekomercijalnim pilotima da upravljaju dronovima. Da bi se prije donošenja ovog zakona legalno upravljalo dronovima za komercijalnu upotrebu, bilo je potrebno imati komercijalnu pilotsku dozvolu. Danas se može otići na pisanje testa i dobiti dozvolu rukovoditelja dronom, pojasnio je.

- Naravno i u SAD-u ima problema, no rješavaju se. Naime, isprva su ljudi su bili zbunjeni brzinom razvoja dronova, nisu znali što s time. Osim toga, danas svatko može kupiti dron, no potrebno je naučiti ljude da je to i odgovornost, a to je i jedan od razloga zašto radimo ovaj show, pojasnio je Sean.

Ipak, i tamo su, kao i u Hrvatskoj, potrebne dozvole nadležnih institucija (najčešće lokalne zračne kontrole), na koje se čeka nekoliko tjedana. No to vrijedi samo za one koji koriste dronove u komercijalne svrhe. Oni koji koriste letove dronova kao hobi, letjelice mogu dizati bez posebne dozvole za let, pojasnio je Sean koji se u serijalu natječe u paru sa Slovencem Markom Ružičem, kojeg je upoznao tek kad je došao u Hrvatsku, no suradnja im ide jako dobro, dodaje.

Ipak, konkurencija u showu uistinu je žestoka. Njegov konkurent Ricky Martinez iz Kalifornije je nedavno završio izgradnju letjelice koju je izradio na toaletnoj dasci. Ovalni izgled baze na koju su postavljene elise uopće nije smetao na stabilnosti. Današnja tehnologija to prati bez problema, pojašnjava ovaj vješti 25-godišnjak. On letjelicama na daljinsku navigaciju upravlja zadnjih 15 godina, a nije mu strano niti sjedanje za volan ultralakih letjelica. To je obiteljsko naslijeđe, pojašnjava.

- Prvog drona donio je moj otac i jednostavno sam se zaljubio u to. Danas već osposobljavam za letenje različite uporabne stvari, od stolice režisera, križa... Želim pokazati kako svakodnevne stvari mogu letjeti i kako ne moraš kupovati skupe materijale za to, pojasnio je Martinez koji je oduševljen okolicom Zadra. Napravio je već zračne slike zadarskog akvatorija, a sada kaže, željno iščekuje slapove Plitvičkih jezera. Snimke iz njegovog drona sigurno će biti izuzetne.