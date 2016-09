Od starog automobilskog motora do hibridne toyote i bespilotnih letjelica...

Kada je nedavno bivši ministar znanosti, obrazovanja i sporta u tehničkoj Vladi RH Predrag Šustar u sklopu predizborne kampanje i tijekom svog trodnevnog boravka u Zadru, posjetio i zadarsku srednju Strukovnu školu Vice Vlatkovića rekao je da je - impresioniran.

No, svima koji znaju kako i na koji način radi ova škola nije trebalo previše objašnjavati što je pod time mislio ministar Šustar jer strast, entuzijazam, želja i volja koju je osjetio kod ravnatelja i nastavnika koji su ga dočekali, mogla se gotovo - prstima opipati.

- Uvijek težimo biti korak ispred potreba tržišta rada i ukorak s pojavom novih tehnologija. Ono što ga je potaknulo da kaže kako je impresioniran, zasigurno je i sva oprema i primjena novih tehnologija koje je vidio u našim radionicama i laboratorijima te pristup nastavi kojeg mi u našoj školi imamo. Jedno je učiti iz udžbenika, a sasvim drugo praktično to izvoditi u kabinetima i radionicima. Vidio je naša električna i hibridna vozila, solarne sustave, 3D printere, bespilotne letjelice... Vjerojatno je to za njega bilo impresivno - zaključio je ravnatelj Strukovne škole Vice Vlatkovića Tihomir Tomčić koji je ravnatelj više od 20 godina.

"Preko trnja, do zvijezda..."

Škola danas broji 680 učenika koji se u 29 razrednih odjeljenja obrazuju za 20-tak različitih trogodišnjih i četverogodišnjih zanimanja. Od sveukupno 84 zaposlena, 72 su nastavnika. No, put do uspjeha, odnosno do onoga što je Strukovna škola Vice Vlatkovića danas, a to jest činjenica da je jedna od najboljih strukovnih škola u Republici Hrvatskoj, nije bio nimalo lagan... Od same zgrade koja se, podsjećamo, nalazila u centru grada na Poluotoku i koja je bila u takvom stanju da je prijetila urušavanjem, pa do nove zgrade suvremenog izgleda i opreme.

- Ravnateljem sam imenovan 1995. godine. Nova zgrada za naše potrebe bila se počela graditi još 80-tih godina prije Domovinskog rata. Nakon rata još uvijek smo radili u toj staroj zgradi, zapravo nastava se odvijala na čak tri lokacije. Kad sam preuzeo školu nismo imali niti običan televizor. Situacija baš nije bila obećavajuća. Vrijeme je prolazilo, a o završetku i preseljenju u nove prostore nije se previše pričalo. Zajedno s učenicima došao sam na ideju da fotografiramo školu iznutra pa smo upriličili i izložbu kako bi javnost i tadašnje gradske oce, upozorili na uvjete u kojima djeca idu u školu. Htjeli smo senzibilizirati javnost i zamoliti za pomoć. U svakom slučaju, u novu smo zgradu na današnjoj lokaciji, preselili 2004. godine i to rekao bih, najviše zahvaljujući tadašnjem županu Šimi Prtenjači i resornom ministru Vladimiru Strugaru - prisjeća se ravnatelj Tihomir Tomčić.

Ne čekaju pomoć, bore se sami

A, kada su napokon dočekali i taj dan, sami su napravili popis opreme koja je školi potrebna iako to inače u pravilu čine ovlaštene tvrtke. Temeljem tog popisa tzv. tendera, kasnije se raspisuje i natječaj za nabavku opreme. Opremanjem nove školske zgrade u vrijednosti od 22 milijuna kuna, osigurali su suvremenu opremu za kabinete elektrotehnike i strojarstva te radionice.

- I tako je krenulo. Malo, pomalo. Od prvog sam trenutka rekao sebi kako bih volio da pokušamo svi zajedno stvoriti uvjete za funkcionalnu nastavu koja će učenicima osigurati kompetencije za tržište rada. Počeli smo s jednim starim, automobilskim motorom kojeg su učenici reparirali i popravljali na licu mjesta, u školskoj radionici i onda smo polako počeli sve više i dalje. Danas, vlastitim sredstvima koja smo osigurali preko obrazovanja odraslih dalje osuvremenjujemo i unaprjeđujemo rad škole. Tako smo kupili i prvi audi, stvorili hibridnu toyotu, LCD projektore, a u sklopu informatičke opreme sada imamo i 200 računala. U svim učionicama imamo mogućnost za "on-line" nastavu i jedni smo od prvih koji smo uveli e-dnevnike - pojašnjava Tomčić dodajući, kako su zahvaljujući zajedničkom zalaganju svih zaposlenika, zasigurno jedna od najopremljenijih škola u Republici Hrvatskoj, odnosno centar izvrsnosti u sektorima strojarstva, elektrotehnike i obrade drva te posebno primjene obnovljivih izvora energije.

Došlo je vrijeme za provedbu reforme

Na kraju, na pitanje što misli o budućnosti strukovnog obrazovanja i kurikularnoj reformi kada je takva vrsta srednjoškolskog obrazovanja u pitanju, ravnatelj Tomčić odgovara kako će morati doći do promjena i to što prije jer je već opravdan pritisak i Hrvatske udruge poslodavaca, obrtničkih i gospodarskih komora...

- Donesen je novi program razvoja strukovnog obrazovanja, u tijeku je i javna rasprava o nacionalnom kurikulumu za strukovno obrazovanje čija primjena će kad-tad uslijediti. Uz razvoj centara kompetentnosti i nove kurikulume orijentirane na praktičnu nastavu stvorit će se uvjeti za bolje strukovno obrazovanje. Nažalost, ni mi danas još uvijek nismo u svim zanimanjima opremljeni kako bih želio. Primjerice, u sektoru graditeljstva i brodomehaničarskoj struci. Mi smo relativno mala županija da bismo imali nekoliko škola s istim programima jer je to preskupo, stoga budućnost strukovnog obrazovanja je po mom mišljenju u definiranju centara kompetentnosti za pojedine programe, a te bi centre trebalo opremiti gospodarstvo i resorno ministarstvo. Primjerice, Ministarstvo turizma bi trebalo preuzeti dio nadležnosti nad obrazovanjem u sektoru turizma. Puno nas posla čeka, ali mislim da je konačno došlo vrijeme da krenemo - zaključio je ravnatelj Tomčić.