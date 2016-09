Poseban naglasak na problemu kretanja tjelesnih invalida

Foto: Zvonko KUCELIN

I ove godine Grad Zadar se uključio u obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti, a program koji će se odvijati sve do idućeg četvrtka, organizatori su javnosti predstavili jučer u Maloj gradskoj vijećnici.

- Cilj ovog projekta je ukazati na važnost kretanja i potrebu ograničenja motoriziranog prometa radi zaštite okoliša. U europskim zemljama ova manifestacija se odvija već 15 godina, a u Zadru četvrtu godinu za redom. Sada je već izišla iz europskih okvira i proširila se diljem svijeta, organiziraju ju i u Meksiku, Argentini pa čak i Japanu, kazala je Andreja Baraba, pročelnica Upravnog odjela za razvitak otoka i zaštitu okoliša koji osim već istaknutih ciljeva žele ukazati i na probleme s kojima se u kretanju susreću tjelesni invalidi u našem gradu. Baraba je naglasila kako su se ove godine u organizaciju manifestacije uključile i četiri gradske osnovne škole.

- Početak tjedna se poklapa s Međunarodnim danom zaštite ozonskog omotača, a svojevrsna je kulminacija i ujedno završetak Tjedna 22. rujna kad se obilježava Europski dan bez automobila - dan kad gradovi-sudionici osiguravaju jednu ili više javnih površina samo za javni promet, bicikle ili pješake te tako promoviraju kretanje bez automobila. Mi smo ove godine dogovorili zatvaranje prometnice kraj stare Tehničke škole, a s tvrtkom Liburnija dogovorili smo da će isti dan prijevoz na relaciji kolodvor-Poluotok-kolodvor biti besplatan za sve putnike. Na taj način želimo potaknuti građane na korištenje javnog prijevoza kad god je to moguće kao i alternativnih oblika prijevoza, napomenula je Baraba ističući kako su se ove godine u organizaciji manifestacije Gradu Zadru uz TD Obala i Lučice i Liburniju pridružili i Eko Zadar, te Udruga tjelesnih invalida Zadarske županije, Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije, Škola trčanja Zadar, Triatlon klub zadar, Biciklistički klub Zadar, HAK- Autoklup Zadar, MUP, PU zadarska, Sigurnost u prometu, sustav javnih bicikala, TZ Bibinje i Općina bibinje, Autoškola donat, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar, te osnovne škole Šime Budinića, Petra Preradovića, Šimuna Kozičića Benje i Stanovi. Baraba je pozvala sve građane da se odazovu na rekreativnu biciklijadu u sklopu ove manifestacije, a za 20 sudionika koji nemaju vlastiti bicikl osigurani su javni bicikli, no da bi ih dobili, potrebno je najkasnije danas do 16 sati na email: infonexbike.hr poslati fotokopiju osobne iskaznice s obje strane i osobne podatke.