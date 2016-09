Tomašić: Propali jer su se odrekli Starčevića!

Foto: Fabio ŠIMIĆEV

Izvanredni parlamentarni izbori pomeli su s nacionalne političke scene sve pravaške stranke. Osim Autohtonog HSP-a, HČSP-a i HSP-a 1861 Dobroslava Parage, potpuni debakl doživio je i HSP Ante Starčevića, kao jedina parlamentarna stranka u prošlom sazivu Sabora. Glasovi birača otkrili su da ih je dosad spašavalo samo njihovo "šlepanje" uz HDZ, te da su političku važnost gradili na koaliciji s jačima, krijući stvarni rejting vlastite stranke.

I ovotjedno povlačenje iz politike predsjednika HSP-a Daniela Srba dodatno je začinilo raspad pravaške scene jer je jedan od najdugovječnijih vođa pravaša priznao da ovakav rad doista više nema smisla.

Nakon fijaska na nedjeljnim izborima očito je i Srb shvatio kako ni njegova stranka, kao i općenito ovakva pravaška opcija, više nemaju šansi, poručujući kako je vrijeme da se i njihov stranački program "prilagodi vremenu u kojem živimo".

Uistinu, pravaše kao da je pregazilo vrijeme, pa se mnogi ovih dana slažu kako je razlog tome i način rada jednak onome s kraja devedesetih godina. O tome kakva je tada bila snaga pravaških stranaka najbolje kazuje podatak da su bili čak treća politička opcija u Zadru, a jedan od najkarizmatičnijih predsjednika HSP-a, Danijel Kotlar, ovu je stranku učinio jednim od najrelevantnijih političkih čimbenika s kojim su mnogi htjeli koalirati. Ukoliko nešto hitno ne poduzmu, stranci u Zadru prijeti gašenje jer ih je nakon odlaska najvećeg dijela članstva ostala tek šačica. I ne samo njima, gašenje prijeti i ostalim pravaškim strankama za čije postojanje u Zadru mnogi birači i ne znaju.

Jedna od hrvatskih političarki koja je među najrelevantnijima za razgovor o krahu pravaštva svakako je bivša predsjednica dvaju pravaških stranaka, HSP-a i HSP-a Ante Starčevića, Ruža Tomašić, danas predsjednica Hrvatske konzervativne stranke. O razlozima koji su doveli do nestanka pravaških stranaka iz parlamenta Tomašić otvoreno kaže:

- Pravaši su propali jer su se odrekli Starčevića! Njegovo istinsko pravaštvo među današnjim pravaškim strankama više ne postoji, odnosno postoje samo pojedinci koji se drže Starčevićevih načela, ali stranke u globalu ne. Propali su jer su u strankama ljudi koji proklamiraju pravaštvo, ali ga ne žive. To je najobičnije licemjerje jer ne možeš govoriti jedno, a raditi drugo. I to je glavni razlog zbog kojega su sve pravaške stranke na ovim izborima izbrisane sa političke scene. Nema smisla to kriti, treba biti otvoren i hitno mijenjati situaciju. Nemamo više vremena i ne smijemo se više valjati u blatu s temama o ustašama i partizanima, moramo se okrenuti temeljnim načelima na kojima treba počivati hrvatsko društvo, a to su domoljublje i čovjekoljublje - poručuje Tomašić.

Tomašić za naš list pojašnjava kako je obje bivše stranke napustila jer "više nije mogla biti s onima koji nisu živjeli ono što su pred biračima govorili":

- Ne mogu biti u istoj stranci s onima koji su pravaši samo riječju, a ne i djelom. I danas kada sam u HKS-u dogodi mi se da u stranku žele doći ljudi koji se kunu da su istinski pravaši, a ja znam da imaju dosje, ili po dvije-tri ljubavnice. Imala sam takvih slučajeva, pokušali su ući u moju stranku, ali sam im rekla "nema šanse". Kada se netko želi učlaniti u HKS, najprije se raspitam o njemu i ukoliko, poput jednog čovjeka nedavno za kojeg sam saznala da ima dvije ljubavnice, ne živi naša načela, odmah mu zatvorim vrata. HKS se mora temeljiti na obiteljskim vrednotama i domoljublju, u našoj stranci nema mjesta za lopove i preljubnike, kaže Tomašić.

Njenog bivšeg kolegu, dopredsjednika HSP-a Ante Starčevića i predsjednika zadarske podružnice, Rudolfa Dvorskog, koji je nedavno napustio tu stranku i osnovao Modernu demokratsku snagu, pitali smo kako on komentira pravaški debakl na izborima:

- Pravaštvo bi u svome djelovanju trebalo biti garancija pravedne države, jamac da će Hrvatska biti država po mjeri čovjeka, država kojoj je obitelj na prvom mjestu i koja će suverenitet štititi ponajprije aktivnim jačanjem monetarnog suvereniteta. Naravno, i poticanjem gospodarstva koje će biti neovisno o vanjskim interesima i utjecajima. Uvjeren sam da su se zbog toga svi istinski pravaši i uključili u politiku pokušavajući dati svoj doprinos u ostvarivanju tih ciljeva. Na žalost, krivi ljudi i krive politike koje su se tijekom godina provlačile kroz pravašku scenu dovele su do toga da je pravaštvo, iako to s današnje perspektive izgleda nemoguće, evoluiralo unatrag i to konstantnim vraćanjem u prošlost umjesto rješavanja nagomilanih problema koji muče hrvatske građane - kaže Dvorski, dodajući kako je očito da je takva politika dovela do pozicije u kojoj je to isto pravaštvo postalo samo sebi svrha:

- Kao i svrha tih istih pojedinaca koji su kroz prizmu politike gledali isključivo svoj vlastiti interes. Nadam se samo da svi oni čestiti i časni ljudi koji su u tim strankama nisu izgubili interes za bavljenje politikom jer se promjene su imperativ Hrvatske neće se dogoditi same od sebe - zaključuje Dvorski.