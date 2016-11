Doris: Želim ponovno čuti ljepotu zadarskih glasova

Popularna splitska pjevačica Doris Dragović u Zadru će koncert održati nakon punih dvanaest godina. Karte za spektakl koji nam se 25. studenog sprema u Arsenalu rasprodane su već dva tjedna prije koncerta. Sa Doris Dragović intervju smo radili putem e-maila.

Što očekujete od koncerta u Arsenalu koji je rasprodan?

- Dobro znam što su Zadarski glasovi, ponekad sam znala pomisliti da svaki drugi može biti na mom mjestu ili mjestu mojih kolega, ali im se možda ne da maltretirati. Stoga, eto, očekujem čuti tu ljepotu.

U Zadru niste bili dvanaest godina, zašto toliko dugo i radujete li se susretu sa zadarskom publikom?

- Nakon puno desetljeća rada više ne zbrajate gradove, postanete stariji i aljkavi. Doista mi je žao što mi je vrijeme tako proletjelo od zadnjeg koncerta. Toga naravno nisam bila svjesna i zbog činjenice što sam u Zadru privatno vrlo često, jer tu imam obitelj, obitelj Butić.

Koji biste savjet dali nekom tko je na početku karijere na hrvatskoj estradi?

- Svi se bojimo nepoznatog. Čini nam se da brzo moramo u što kraćem vremenu naučiti neka pravila ili će nam sve biti uzalud. Svim mladim ljudima bez obzira na poziv ili zanimanje preporučila bih - ići naprijed bez straha! Ako se poziv prema glazbi dogodio jednom, uslijedit će opet i opet i u onoj mjeri i na način koji je za nas dobar. I još nešto, ma koliko mi stariji uvjeravali mladost da za uspjeh valja žrtvovati vlastitu dušu i principe,znajte da to nije istina. Sa to dvoje nikada nema kompromisa. Ako to dvoje žrtvujemo prestajemo biti mi, a prazninu koja ostaje počne ispunjavati ružan ego, koji je vječno gladan bez obzira koliko ga hranili, ponekad i onim što se čini kao veličanstven uspjeh. Eto, to je moja poruka svim mladima bez obzira na zvanje, posao, odabir i pripadanje...

Jeste li još uvijek u kontaktu sa Ilijom Margarinom iz Zadra?

- Uvijek. Naša je komunikacija od početka bila redovita.

Da u životu možete promijeniti jednu stvar, koja bi to bila?

- Davanje intervjua. U njima se ne snalazim dobro, moje mjesto je u pjesmi - tu sam kao riba u vodi. Zbog toga mi mediji u kojima ne mogu pjevati nisu privlačni, ali ih razumijem.

Koliko vam „za sriću triba"?

- Malo!