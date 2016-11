Krečić: Ne trebamo suglasnost HŽ-a

Foto: Vedran SITNICA

Počeli su radovi na ugradnji dizala te na uređenju unutrašnjosti prvog kata zgrade Željezničkog kolodvora, u kojoj se nalaze Billa i McDonald's, a koju je od HŽ-a iznajmila tvrtka Sara centar Zadar. Investitor u cijeli projekt je hrvatska filijala izraelske tvrtke Mazna Holdings. Na katu će se, podsjetimo, po završetku radova, otvoriti još tri trgovine, a izgradit će se nova s novim, modernijim natpisom, istog sadržaja.

- Iz HŽ-a sad kažu da nam nisu dali suglasnost za rušenje i rekonstrukciju nadstrešnice, ali mi ni ne trebamo njihovu suglasnost za to. Ja sam se u vezi toga i raspitao u njihovom Odjelu za investicije i rekli su mi da je Sara centar investitor i da nema obvezu tražiti suglasnost od HŽ-a, rekao je Marčelo Krečić, predstavnik Mazna Holdingsa i tvrtke Sara centar Zadar, koja je nositelj uređenja bivše kolodvorske zgrade.

Kako ističe nadalje, za dobivanje građevinske dozvole nije uvjetovano zadržavanje nadstrešnice, već se ona nije smjela rušiti jer je starim Prostornim planom grada Zadra, zgrada kolodvora spadala u komunalnu zonu.

- Zato je zgrada morala zadržati kolodvorski izgled i zato nismo dirali fasadu i nadstrešnicu. Sada kada se promijenio Prostorni plan, mi uopće nemamo obvezu raditi novu, ali želimo zadržati taj duh starog kolodvora. Mi nastavljamo s radovima prema projektu jer ne želimo iznevjeriti ugovore s najmoprimcima, ne želimo iznevjeriti ljude u Zadru kojima smo obećali to napraviti, ne želimo iznevjeriti Udrugu invalida Zadar kojoj smo obećali ugraditi dizalo... Svi žele vidjeti novu fasadu i novu nadstrešnicu, to je i u projektu rekonstrukcije i imamo sve zakonski propisane dozvole da to tako i učinimo, govori Krečić, dodajući da sve to može i dokazati.

- Ako HŽ to želi uništiti, ja ne znam što da više radim. Ako treba, ići ćemo i na sud. U HŽ-u su se promijenile tri uprave, svaka nešto mijenja. Nitko lud ne bi ulagao novac u ovo što mi radimo. Na kraju, mi ulažemo naš u novac u nešto što ostaje budućim generacijama, ostaje državi, s obzirom da je to zgrada u državnom vlasništvu. Mazna Holdings u Sesvetama trenutačno radi projekt od milijun eura. Ovo u Zadru nam je najmanji projekt, a s njime imamo najviše problema, rekao je Krečić.

Kako kaže, što se tiče radova, sve je trebalo biti gotovo do Božića, no iz Njemačke je stiglo dizalo koje je preveliko za otvor koji je napravljen pa se mora čekati novo dizalo.

- Najvjerojatnije će se urediti kat, otvoriti dućani i urediti nadstrešnica prije Božića. Između Bille i McDonald'sa se nalaze stepenice za gore, a dizalo bi trebalo biti završeno ubrzo nakon Božića. U siječnju ćemo onda početi s uređenjem fasade, rekao je Krečić.