KVALITETA ŽIVOTA Stanovnicima Novog Bokanjca najgore!

Najveći broj problema ima Novi Bokanjac. Demografski je to najprosperitetniji kvart, mnogoljudan kvart u kojem prevladava mlada i zrela dobna skupina, a nema ni škole, ni vrtića, ni odvodnje, ni zelenih površina..., kaže dr. sc. Silvija Šiljeg

Foto: Fabio ŠIMIĆEV

Novi Bokanjac je jedan od najprosperitetnijih zadarskih kvartova, a ima najviše problema, dok su najzadovoljniji kvalitetom života stanovnici Jazina i Voštarnice. Zaključak je to predavanja i istraživanja dr.sc. geografije Silvije Šiljeg s Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru.

Najzanimljivije dijelove svoje doktorske disertacije Šiljeg je predstavila na predavanju pod nazivom Kvaliteta života u zadarskim kvartovima, održanom jučer u Studentskom klubu Božo Lerotić, u povodu obilježavanja Dana grada Zadra.

Istraživanje je rađeno na uzorku od 700 ljudi, što iznosi 1 posto stanovništva i reprezentativan je uzorak.

- Prikupljeni su izravni podaci s terena, utvrđene su problemske točke koje bi trebalo što prije riješiti pa je ovo i jedna dobra smjernica za donosioce odluka za daljnji razvoj grada. Zato mi je žao što danas ovdje nema predstavnika gradskih vlasti da to čuju, rekla je Šiljeg na početku predavanja.

Generalni pokazatelji istraživanja, ali i osobni dojam predavačice jest da su ljudi u Zadru prilično zadovoljni kvalitetom života.

- Zadar je grad po mjeri čovjeka, stanovnici su zadovoljni sa smjerom u kojem grad ide, ulažu se velika sredstva. Ima i većih gradova od Zadra s većim i mnogobrojnijim problemima. Ono što uglavnom ističu svi kao lošije strane su odvodnja i kanalizacijski sustav. Kad padne kiša, svi bismo mi mogli igrati vaterpolo u svojim kvartovima, kao što se jednom igrao ispred Donata. U kvartovima bliže centru kao problemi se ističu gužva, buka, nedostatak parkirališnih mjesta i zelenih površina, a na periferiji nedostatak nogostupa, komunalne infrastrukture, neuređenost zelenih površina, govori Šiljeg, dodajući da su kvartovi na periferiji često i na periferiji gradskog proračuna.

- Najveći broj problema ima Novi Bokanjac. Demografski je to najprosperitetniji kvart, mnogoljudan kvart u kojem prevladava mlada i zrela dobna skupina, a nema ni škole, ni vrtića, ni odvodnje, ni zelenih površina... To nisu nerješivi problemi i trebalo bi na njima poraditi. Istina je da u Gradu postoje dobri i sustavni projekti za rješavanje ovih i drugih problema četvrti na periferiji, ali njihova realizacija se uvijek prolongira, a novac se usmjerava na one bliže centru. To je jasno, jer radi se o kvartovima koji su na udaru turizma, ali ipak svi mi ovdje živimo cijele godine, istaknula je Šiljeg.

Kao najkritičnije prometne točke, posebno u ljetnim gužvama, ističu se Put vrela, Žmirići i Ulica Hrvatskog sabora.