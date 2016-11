Strikan i netjak u Paškoj sirani!?

U subotnjoj ili nedjeljnoj noći lopovi su 'maznuli' na desetine, možda i stotinjak kolutova sira u vrijednosti od čak 170 tisuća kuna

Foto: Josip PORTADA

Kada su djelatnici i šefovi Paške sirane u petak zatvorili butigu otišavši bezbrižno na vikend odmor, nisu zasigurno ni slutili da će im u subotnjoj ili nedjeljnoj noći lopovi 'maznuti' na desetine, možda i stotinjak kolutova sira u vrijednosti od čak 170 tisuća kuna. Došavši u ponedjeljak ujutro na posao, paški meštri od sira imali su što vidjeti - prazne police s kojih su 'isparili' plodovi njihova marljiva rada.

Prema našim saznanjima na širem zadarskom području nije uopće bilo krađe sireva po siranama, pa se ova bizarna lopovska operacija, na čijoj se meti našla čuvena paška delicija, smatra ujedno i zanimljivim raritetom u panorami kriminaliteta iz historijata Policijske uprave zadarske.

Naime, krađe spadaju u jednu od najstarijih "gospodarskih djelatnosti", posebice na brdovitom Balkanu, no u ovom je slučaju - barem dok se ne nađe počinitelj i razjasne motivi - teško razlučiti je li mozak operacije računao isključivo na tržišnu vrijednost svoje lovine, koju je pod okriljem noći izvukao iz Paške sirane, ili je pak u pozadini cijele priče neutaživa želja za dobrom spizom, koju u vrijeme današnje krize ne može sebi priuštiti svaki smrtnik, koji živi od bijedne plaće ili mizerne mirovine. Ako je u pitanju ovo drugo, a vjerojatno nije s obzirom na količinu ukradenih sireva, bio bi to paradigmatičan primjer socijalne slike Hrvatske, primjer koji slikovitošću snažno konkurira onoj čuvenoj sceni iz kultne serije Velo Misto, kada škovacini Strikan i njegov netjak, u metežu kapitulacije Italije, provaljuju u jedan magazin s hranom i odnose ogromni kolut talijanskog sira te ga 'kolutaju' po ulici uz razdragane povike ushićenog Strikana: Netjače, kusat ćemo do sudnjega dana!

Ako se, pak, prisjetimo onog nesvakidašnjeg, ne tako davnog, slučaja krađe pelena i dječje hrane, na koju se odlučio jedan očajni otac male bebe, s kojim se, nakon što je uhićen i priveden, solidarizirala gotovo cijela Hrvatska, možemo već naslutiti i epilog ove priče, ukoliko bi se pokazalo da iza bizarnog lopovluka u Pagu stoji zapravo krajnje prozaičan razlog - nečija gladna usta.

No, pustimo neka najprije policija utvrdi je li riječ o klasičnim profesionalcima, koji ne biraju što i gdje ukrasti kako bi ostvarili laku zaradu ili su u pitanju tek neki 'bogeci', što su ih samo (životne) prilike učinile lopovima.

Bilo bi bolje da je ovo prvo. Izgledalo bi manje tužno.