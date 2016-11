"Vreću koju sam tjedan dana reciklirala, radnik Čistoće ubacio s ostalim smećem"

Foto: Ivan JAMIČIĆ

Na našu redakcijsku e-mail adresu jučer je stiglo pismo Zadranke Ive Lerga u kojem se žali na usluge Čistoće d.o.o. Zadar, točnije na odnos djelatnika Čistoće prema otpadu koji ona i njeni brojni sugrađani - recikliraju.

- Nakon više bezuspješnih reklamacija preko telefona opet sam svjedočila bezobraznom ponašanju službenika Čistoće i to je stvarno pljuska nama koji recikliramo i razdvajamo otpad i općenito očuvanju okoliša. Subotom je u mojoj ulici organiziran otpad polimera i papira, ali svaki put pokupe polimere, a ostave plavu vreću sa papirima, koja tako zna stajati i po dva tjedna. Zvala sam reklamacije više puta i rečeno mi je da će se problem riješiti, ali nije, napisala je Lerga i u nastavku ispričala nedavni događaj.

Zvala ih više puta

- Događaj koji je stvarno krajnje bezobrazan, da ne kažem idiotski, dogodio se u ponedjeljak, 14. studenog u 7 sati u Ulici Kožinski prilaz na Plovaniji. Kamion za odvoz komunalnog otpada došao je u ulicu i praznio kante i službenik je ubacio moju plavu vreću, koja je stajala pored kante, u kamion sa ostalim komunalnim otpadom. Vreću koju sam ja tjedan dana punila i reciklirala ubacio je s ostalim smećem. Ja sam bez riječi jer, ako je to rješavanje reklamacija i pomaganje građanima i okolišu, molim vas nemojte mi više pomagati, istaknula je Lerga koja je isti mail poslala i na adresu Čistoće.

- Kao građanka Zadra i korisnica vaših usluga svakako zaslužujem pošteno objašnjenje problematike jer nismo ovce da se ne zna koje su dužnosti zaposlenika i voditelja službi koje to nadgledaju i potpisuju zapisnike kao da je sve u redu. I u konačnici, što se stvarno događa sa recikliranim otpadom? Odvaja li se on stvarno i prerađuje ili to opet završi na istoj hrpi? Internet stranica Čistoće izgleda savršeno, ali šteta je što to u praksi ne funkcionira najbolje.

Iz zadarske Čistoće u službenom reagiranju Lergi zahvalili su se što se javila jer "reagiranja naših korisnika puno znače kako bismo unaprijedili organizaciju naših usluga i otklonili nepravilnosti koje se ponekad javljaju."

Zbunile je autosmećarke!?

- Situacija koju opisujete svakako se nije smjela dogoditi, naročito ne kroz duže razdoblje, kako navodite u svom dopisu. Razloge zbog kojih je do toga došlo ćemo detaljno istražiti i utvrdi li se da se radi o neodgovornosti i samovolji pojedinih djelatnika, poduzet će se adekvatne mjere primjerene takvim oblicima pristupa obavljanju posla. Sustav odvojenog prikupljanja otpadnog papira i plastike uglavnom uspješno funkcionira, ima svoju ekološku svrhu i doprinos zaštiti okoliša. Pri tom je bitno istaknuti da se načini pravilnog postupanja s otpadom ne odnose samo na korisnike već i na sve djelatnike Čistoće d.o.o. Pravilno zbrinjavanje otpada, profesionalan odnos prema radu, unaprjeđenje usluga i uvažavanje potreba naših korisnika, kao i sama edukacija, u skladu je s politikom Društva, kao i Etičkim kodeksom i svakodnevno se puno truda ulaže u poslovanje sukladno njima, poručuju iz Čistoće gdje su još napomenuli kako se ambalažni otpad sakuplja se autosmećarkama kojima se kroz jutro odvozi komunalni otpad, što ponekad može zbuniti sugrađane i dovesti do sličnih primjedbi.