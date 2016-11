Zadarski Srbi pozvali bosanske političare da ne krše prava Hrvata u BiH

Foto: Ivan JAMIČIĆ

Nije lako gledati nepravdu koja se događa Hrvatima u susjednoj Bosni i Hercegovini. Bilo bi krajnje vrijeme da političari u BiH konačno pogledaju istini u lice, da se s njom suoče i konačno poduzmu nešto kako bi položaj hrvatskog naroda u toj državi dobio i mjesto na koje ima pravo i kakvo zaslužuje. Nadam se da će ova moja poruka biti prihvaćena na pravi način i da će se doista nešto konkretno početi mijenjati - rekao je jučer na konferenciji za novinare Željko Bajalica, predsjednik Srpskog odbora solidarnosti u Zadru.

Potaknut najnovijim događanjima i uhićenjima hrvatskih časnika u susjednoj državi, Željko Bajalica je osjetio potrebu da javnost upozori na neravnopravan položaj Hrvata i da se javno upita zbog čega bosanski političari ne provode odlučniju politiku.

- Hrvatska je baš kao i Srbija potpisnica Daytonskog sporazuma. Svatko onaj tko je dobronamjeran i tko poznaje povijest, zna da je hrvatski narod u BiH u neravnopravnom položaju. Krše se njihova ljudska i politička prava na način da jedno dugo razdoblje nitko od bosanskih komentatora i političkih analitičara nije tom problemu ozbiljno pristupio. Nakon Bonskog sporazuma, nitko na sebe nije preuzeo zadatak da odluči što je dobro za hrvatski narod u BiH - zaključio je Željko Bajalica.

Podsjetio je kako se tamo još 2007. godine u BiH dogodio slučaj, kako je rekao, bez presedana kada je tadašnji visoki predstavnik maknuo neke ljude iz politike, a Ustavni sud je njegovu odluku poništio smatrajući je - kršenjem ljudskih prava.

- Sve ide na ruku Bošnjacima, a prava Hrvata se krše i institucionalno i izvaninstitucionalno. I same institucije u BiH krše njihova prava. Zar nije nemoralno da Bošnjaci biraju Hrvate u vlasti BiH? Zašto se preko takvih stvari prelazi tako olako? - upitao se Bajalica dodajući, kako vjeruje i kako mu je žao što do sada nije došlo do većeg povratka Hrvata i u Republiku Srpsku jer bi se i tamo, da je političke volje, stvar mogla popraviti.

- Dakle, želimo poslati poruku i nevladinim organizacijama bez obzira na predznak da bi bilo dobro da sagledaju istinu i da se u skladu s tom istinom počnu i ponašati - rekao je na kraju konferencije za novinare Željko Bajalica predsjednik Srpskog odbora solidarnosti u Zadru.