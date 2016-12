Mlađi ovisni o travi i 'galaxiju', stariji o heroinu i metadonima

Foto: Zvonko KUCELIN

Broj registriranih ovisnika koji se liječe u Službi za mentalno zdravlje u Zadru je zadnjih godina konstantan, oko 600. Smanjuje se broj novoregistriranih opijatskih ovisnika, veliki je problem novih droga koje se prebrzo stvaraju i lako su dostupne, a na mala vrata dolaze nove ovisnosti -o kockanju i klađenju te ovisnost o internetu, rekla je dr. Stela Klapac-Erstić, voditeljica Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Zadar jučer na Narodnom trgu. Tamo su partneri na projektu "Mentalno zdravlje za sve" održali javnozdravstvenu akciju u povodu zadnjeg dana Mjeseca borbe protiv ovisnosti.

Predavanja po svim školama

Partneri na projektu su, uz Službu za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, još i Terapijska zajednica Mondo Nuovo, Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat, Gradsko društvo Crvenog križa Zadar i Liga protiv raka. Jučer su na Narodnom trgu dijelili majice, platnene torbe, bedževe te mnoštvo letaka iz kojih su građani mogli saznati sve što ih zanima o ovisnostima, mentalnom zdravlju, elektroničkom nasilju, savjetovalištima...

Ivana Buterin, voditeljica zajednice Mondo Nuovo u Nuniću, kazala je kako je ovisnost uvijek posljedica nekih unutarnjih problema kod osobe.

- To je zajedničko svim ovisnicima - neprihvaćanje sebe, kompleks manje vrijednosti. Obično su to neki problemi koji nastanu u pubertetu. Zato je zajednica dobra jer se, u izolaciji od ovog svijeta, u čovjeku tamo može sve bolje posložiti. Među ovisnicima koji nam dolaze na liječenje najčešće su heroinski ovisnici od 35 do 40 godina. Ili im je baza bila heroin, a sad su ovisni o supstitucijskoj terapiji ili tabletama, s čega se, također, trebaju 'skinuti'. S druge strane, mlađi ovisnici, između 20 i 30 godina, obično su ovisni o marihuani, o novoj drogi 'galaxy' ili tabletama, rekla je Buterin.