Piše se pobjeda više

Foto: Vedran SITNICA

Kritika koju je Marija Mazija javno uputila Niki Jelenković nakon utakmice protiv Požege prošle subote imala je snažan odjek kod zadarske organizatorice igre koja je odigrala odličnu utakmicu. Završila je s 23 poena uz šut za tri 5-9 te za dva 9-16. Odigrala je 32 minute i tako odmorila Gloriju Sikirić koja je ostala cijelu utakmicu na klupi. Bila je to ponovno razigrana i rastrčana Jelenković, a ruku joj je pružila i Dujić s identičnim učinkom na trici. Zadranke su tako u zaostaloj utakmici 9. kola protiv Brda na Savi odradile ono što se od njih i očekivalo. Iako Mazija često o protivnicama govori kao o favoritkinjama ovaj put dvojbi nije bilo. Zadranke su Brođanke dočekale kao favoritkinje i to su potvrdile izvedbom na parketu. Nije to bila igra za udžbenike, intenzitet u obrani je bio ispod onoga kojeg "bijelo-plave" inače drže, ali nitko na Višnjiku zbog toga neće "gristi nokte".

- Malo smo se opustili nakon Požege. To se osjetilo na dva treninga koja smo imali između ove dvije utakmice i to se vidjelo u izvedbi protiv Broda. Svakako, utakmicu nismo odradile na najbolji mogući način. Međutim, s time se ne zamaram, posebno kad se zna da je dosta djevojaka nastupilo pod virozom - rezimirala je Mazija koju je, baš kao i svih u dvorani, najviše zabrinuo događaj iz 22. minute. Tek što se vratila na parket nakon dva mjeseca stanke Lara Nikpalj se u jednom napadu pod košem uhvatila za problematično koljeno i ostala ležati na parketu. Nije izgledalo dobro, ali najiskusnija zadarska igračica uspjela je ustati i sama izaći s parketa.

- Nadamo se da nije riječ o nečem ozbiljnijem. Nikpalj je bila u ekipi jer ima veliku želju igrati i biti dio ovog sastava. Međutim, očito ju je još prerano ubacivati u igru.

Osim Nikpalj ozlijedila se i gošća Edita Poljac, kojoj se također "javilo" koljeno pa je službeni liječnik Hari Perinić radio "prekovremeno".