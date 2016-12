Uvrijedio bogataša iz Pakistana jer ga je stavio u kaić s njegovih sedam žena

Foto: Zvonko KUCELIN

Gradonačelnik Zadra Božidar Kalmeta organizirao je jučer tradicionalni prijem za zadarske barkajole. Primanju u maloj vijećnici nazočili su barkajoli: Šime Begonja, Bero Gregov, Ratko Grdović i Šime Gregov. Nedostajali su samo Karlo Sindičić koji je izostao zbog zdravstvenih problema i Zvonko Gregov koji je u tom trenutku držao "liniju" Điga - gradska luka. Kalmeta je ponovio kako su barkajoli jedan od simbola grada.

- Vi ste reprezentanti Grada Zadra koji su u neposrednom kontaktu s turistima. Ponosni smo na vas što održavate zadarsku tradiciju i prevozite putnike i po kiši i po buri. Grad Zadar gradi perspektivu na turizmu, ali ne samo na 6-7 mjeseci u godini, već i na cjelogodišnju ponudu. I trenutačni Advent u Zadru dio je tih naših nastojanja, kao želja da niskotarifne letove razvučemo kroz cijelu godinu, rekao je zadarski gradonačelnik.

Najstariji barkajol Ratko Grdović (78) nastavljač je tradicije svoga oca koji je počeo kao barkajol još 1910. godine.

- Drago nam je da je naš grad oživio, a ja to vidim svaku večer. Puno mojih kolega i prijatelja otišlo je iz Zadra. I mene je moja rodbina, razasuta po svitu, zvala da dođem, ali meni više vridi po ure u Branimira nego cili svit, rekao je Grdović.

Bude tu i smiješnih, ali i "opasnih" situacija. Tako je Ratko Grdović jednom ukrcao pakistanskog vlasnika jahte i njegovih sedam žena.

- Pakistanac se počeo ljutiti kad sam ga smjestio u kaić skupa sa ženama. Situaciju su ispravili članovi posade jahte, listom momci iz naših krajeva, koji su dotrčali i rekli da muškarca treba staviti na provu i da se po njihovim običajima, on ne smije miješati sa ženama, rekao je Grdović, a Šime Begonja odmah je dodao kako su u kaićima zadarskih barkajola svi jednaki.

Odlična vremena za zadarske barkajole trebala bi doći kad Hyatt izgradi svoj hotel na mjestu nekadašnje Maraske, predviđa zadarski gradonačelnik.

Nakon barkajola, gradonačelnik Božidar Kalmeta upriličio je primanje za zadarske novinare, podsjetivši da su mediji jedan od stupova demokracije.

- Na toj platformi mi u Gradskoj upravi se i želimo ponašati. Napose kad su u pitanju naši mediji i naši sugrađani. Taj naš odnos kroz vas prema našim građanima baziramo na tri točke. Javna funkcija mora biti transparentna i mi to želimo i hoćemo biti. Želimo da preko vas, naši građani imaju brzu informaciju i to u vremenu kad je informacija stara pola dana, stara informacija. Kao treće, želimo našim građanima izložiti naš rad. Oni ga mogu kritizirati ili hvaliti. Kritika nije loša i mi je želimo čuti, a to bez vas nije moguće. Zato mi u Gradskoj upravi i cijenimo rad medija, rekao je zadarski gradonačelnik čestitavši Božić i Novu godinu okupljenim novinarima, fotoreporterima i snimateljima.