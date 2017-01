Čelni ljudi Foruma mladih zadarskog SDP-a - muškarci

Foto: Zvonko KUCELIN

Smeta me neosjetljivost politike na prava žena, smeta me malo žena u politici i smetaju me žene u politici koje ne haju za prava žena u politici i izvan nje. Raduje me veći broj kolega u saborskom Odboru za ravnopravnost spolova jer prava žena nisu prava kojima se trebaju baviti samo žene, nego politika i društvo u cjelini - rekla je predsjednica zadarskog SDP-a u intervjuu Slobodnoj Dalmaciji, a koji je postavljen na internetsku stranicu ove stranke 15. siječnja.

No, samo dva dana nakon ove izjave koja pršti zalaganjem za žene i njihovu ravnopravnost, zadarski SDP objavljuje vijest o izboru novog vodstva Foruma mladih u kojemu među prve tri osobe u vodstvu (predsjednik Daniel Radeta i dva potpredsjednika Roko Tadin i Andrija Jurčević) nema ni jedne žene, odnosno djevojke.

A za spolnu se ravnopravnost ljudi educiraju "od malih nogu", zar ne!?