Nisu me ubili metkom. S njima ću se obračunati - istinom

Foto: Vedran SITNICA

Nakon što je 27. prosinca došao autom i kantom benzina na glavni gradski trg poručivši da je to njegovo "posljednje upozorenje" svima koji su mu dužni, poznati boksački trener i estradni promotor Davor Dujić prihvatio je odgovoriti na pitanje Zadarskog lista što su njegovi sljedeći koraci, na što je mislio pod "kolateralnim žrtvama" koje želi zaštititi i na koji način misli javnosti objaviti svoju istinu. I, ima li razloga da se bojimo njegovih budućih (re)akcija?

Isprika sugrađanima

- Prije svega, želim se preko Zadarskog lista duboko ispričati svim svojim sugrađanima ako su zbog mog izlaska na trg pred Novu godinu osjetili bilo kakvu nelagodu ili su možda pogrešno percipirali moju iskrenu namjeru - kazao nam je odmah na početku Dujić, svjestan da je dio javnosti cijelu priču možda shvatio na neki sasvim drugi način. No, kaže on, radi pune istine o svemu što mi se i kako u životu događalo, za nekoliko dana, u želji da konkretno i precizno pojasnim cijelu situaciju, izići ću na Narodni trg u 11.30 sati, donijet ću svoj pano na kojemu ću napisati i opisati slučaj po slučaj. A pošto ima puno tih slučajeva, radit ću to kontinuirano, jednom do dva puta tjedno, u 11.30 sati, objaviti cijelu moju istinu zadarskoj jvanosti.

- Znam, svjestan sam toga da će mnogi misliti i reći: "Gle, koja budala ovaj Dujić, pa što se koga tiče njegov život i njegovi problemi i što to uopće radi javno, pa ima sudove, policiju ili neka se obračuna sam sa svojim neprijateljima', dodao nam je i odmah odgovorio na takve moguće komentare:

- E pa svima kažem i poručujem, ma koliko god to nekima izgledalo patetično, cinično ili lažno - ne radim sve ovo za i zbog sebe nego zbog kolateralnih žrtava jer prema njima imam obvezu i odgovornost mada su pravi krivci mnogi drugi. Osim pojedinaca lagali su me i prevarili pa i krali neki voditelji poslovnica nekih banaka, čartera, itd. da ih sve ne nabrajam, a doći će svi na red. Raznorazne prijetnje smrću prema meni bile su svakodnevne, a zabilježeno je i nekoliko pokušaja istih.

Nisu me ubili ni metkom ni drugačijim pokušajma, ali su mi prouzročili bolest i nisam siguran koliko je dugo to razdoblje kroz koje će me pojesti želučana kiselina.

Sa svima s kojima imam nesporazume, javno ću se i obračunati, ali pod obračunima ne mislim na one fizičke ili neke još opasnije oblike nego argumentirano činjenicama na temelju događaja jer istine konačno moraju izići na vidjelo - kaže Dujić.

Osjećam se poput Cvika

- Ne stojim iza nekih novinarskih izvješća iz kojih se može izvući sasvim drugačiji zaključak i zato ću svojom rukom na panou ispisivati sve, a iza čega ću izravno i osobno stajati tako da nitko proizvoljno ne izvlači neke zaključke iz konteksta, najavljuje naš sugovornik.

Hrvatskom boksačkom savezu, tj. njegovim čelnim ljudima koji imaju nešto protiv mene pa su me tako odlučili isključiti iz HBS-a nakon 36 godina koliko sam dugo u boksu i oko boksa, što kao boksač, a što kao trener, poručujem i podsjećam ih da oni ne mogu mene isključiti sada u siječnju 2017. godine kada sam ja svima, već više od šest mjeseci, javno obznanio da sam izišao iz HBS-a, ali da ću i dalje prijateljski pomagati najviše Antoniji Pavić, Draganu Vidaiću, Boksačkom klubu Zadar, ali i svima ostalima u hrvatskom boksu. Ali, dok su na čelu HBS-a ovi ljudi, ja tu neću i ne želim biti i to je moja odluka još od petog mjeseca 2016. godine - govori o svom razlazu s HBS-om Davor Dujić.

- Za tu moju odluku o izlasku znaju gotovo svi u hrvatskome boksu, da ne nabrajam sada najmanje 20 imena - od trenera, funkcionera do boksačica i boksasča. Za tu moju dobrovoljnu odluku znaju mnogi novinari kojima sam to obznanio, zna i stožer ženske boksačke selekcije na čelu s Hrvojem Balenom. Predsjednik HBS-a Bono Bošnjak i tajnik Marović su zadnjih godina puno učinili za hrvatski boks, ali su mene osobno, kao i Antoniju Pavić i ostalih mojih desetak boksača i boksačica koji su nastupali za BK Zadar, uništili. I to ću objasniti javnosti da se konačno vidi kako se provode dvostruka pravila.

Još od dječačkih dana, kroz cijeli život prolazim kroz velike nepravde, a najtragičnije mi se to, osim od one jugo-komunističke milicije, sada to događa i od nekadašnjih najboljih prijatelja. Doživljavam sudbinu poput našeg Cvika, Stanka Lukića koji je ni kriv ni dužan bio progonjen kao životinja i bio bi ubijen kao pas da ga javnost, mediji nisu spasili. I ja danas, poput Cvika, želim obraniti svoju čast i čast svoje obitelji te dokazati istinu i razotkriti prave krivce zbog kojih ispaštamo ja i kolateralne žrtve oko mene. Imam već 18 starih kolateralnih žrtava na duši, a sad je na redu da to postane i Kristina Lisica kojoj će zbog mene početi skidati od plaće kao jamcu za kredit - otkriva Dujić.

Svi će doći na red

Svi oni koji su mi to priredili u životu doći će na red, a oni su nažalost dio klasične hrvatske priče. Pružio sam im ruku u njihovoj nevolji, izvlačio ih iz blata, a oni umjesto da su zahvalni, na razne su mi načine radili o glavi i uništili mi život. To su ljudi koji nemaju poštovanja ni ikakvog kodeksa - izričit je Davor Dujić koji je Zadarskom listu najavio svojevrsni "obračun s njima" obznanjujući vlastitu istinu na Narodnom trgu putem panoa na kojima će, kako kaže, detaljno opisati slučaj po slučaj te još jednom, ovaj put javno, pozvati sve aktere na rješavanje problema. Da, kako kaže, iziđu iz brloga ili mišje rupe, da se konačno nađemo i kao ljudi razgovaramo.