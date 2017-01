Priče o Zverincu putem Fejsa obilaze svijet

„Pišući crtice o ljudima i događajima, zanemario sam naše žene. Stavljene su nekako u drugi plan. A one to nisu zaslužile. Ovo je prilika da se iskupim. Naše žene, mislim pri tom na naše majke, naše nane i pranane, su i žrtve i heroine. Zašto žrtve? Naprosto zato, jer je to tako. Žrtve su svojeg položaja. Žrtve su svoje sudbine. Kaže se, žena drži tri "kantuna" kuće. Ako je to tako, onda zverinške žene drže sva četiri. Dobro, malo sam pretjerao, ali tri i pol sigurno. Njihovi muževi su mahom pomorci. Nemojte to uspoređivati sa sadašnjim pomorcima. U njihovom vremenu pomorci su bili godinu dana i više na moru. Dođu kući na odmor, a ono brzojav. Ukrcaj. Ni vidjeli se pravo nisu. Žene su odgajale djecu i vodile domaćinstvo. Radile najteže poslove, što se kaže od jutra do sutra. Motika je bila svakodnevni alat, uz brojene druge obaveze i poslove. Naše žene ne kukaju i ne žale se......", piše Škifić o zverinškim ženama.