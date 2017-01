U Zadarskoj županiji 4.873 vlasnika registriranog oružja

Ni prošla godina, na žalost, nije prošla bez zločina u kojima je korišteno vatreno oružje, a najteži slučaj dogodio se u kolovozu u Ruplju. Nakon što mu je susjed iz pištolja pucao u glavu, par dana iza, u zadarskoj je bolnici preminuo 45-godišnji Davor Špar.

Iz zadarske policije kažu kako je u 2016. godini evidentirano ukupno 15 kaznenih djela "Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari" iz čl. 331. Kaznenog zakona, a tom prilikom oduzeto je 11 komada oružja: po jedan pištolj, puška s glatkim cijevima, poluautomatska puška s glatkim cijevima, puška s užljebljenim cijevima, poluautomatska puška užljebljenim cijevima i čak šest automatskih pušaka. U okviru spomenutih kaznenih djela pored oružja oduzeti su i TNT eksploziv, privredni eksploziv "Vitezit", dva TRT metka, sporogoreći štapin, 12 elektronskih detonatorskih kapisli i 11 detonatorskih kapisli te šest ručnih bombi.

Po postojećim evidencijama, u koje još uvijek nije uračunat prosinac prošle godine, evidentirano je i 55 prekršaja iz Zakona o oružju u koje, osim nedozvoljenog posjedovanja oružja, spadaju i drugi prekršaji, kao primjerice neadekvatno čuvanje oružja ili pak držanje oružja na adresi različitoj od adrese prebivališta.

Na području pod nadležnošću PU zadarske registrirano je 4.873 vlasnika registriranog oružja kategorije B u koju spadaju: poluautomatsko ili repetirajuće kratkocijevno vatreno oružje, jednostrijelno kratkocijevno oružje sa središnjom udarnom iglom, jednostrijelno kratkocijevno oružje s rubnim paljenjem, ukupne dužine do 28 cm, poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje sa spremnikom i ležištem naboja za više od tri naboja, poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje sa spremnikom i ležištem naboja za najviše tri naboja, kod kojeg se spremnik može skinuti, odnosno nije sigurno da li je oružje takve konstrukcije da ga je moguće uobičajenim alatom preinačiti u više nego trostrijelno oružje s jednim punjenjem, repetirajuće i poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje s glatkom cijevi ukupne dužine do 60 centimetara, repetirajuće dugocijevno vatreno oružje koje nije obuhvaćeno u točki 6. Zakona o oružju, dugocijevno oružje s jednom ili više jednostrijelnih užlijebljenih cijevi, poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje koje nije obuhvaćeno u točkama 4. do 6. i točki 10. kategorije A, jednostrijelno kratkocijevno oružje za streljivo s rubnim paljenjem ukupne dužine iznad 28 cm., jednostrijelno dugocijevno oružje s jednom ili više glatkih cijevi i staro oružje.