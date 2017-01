Zadar postaje hot-spot Alibabine internetske trgovine?!

Kinezi u Zadru žele napraviti hot-spot za svoju internetsku trgovinu. S obzirom da je najveći nedostatak internetske kupovine relativno dugo razdoblje od plaćanja do isporuke robe, Alibaba to želi premostiti jednim velikim stovarištem u Zadru, kaže David Lekaj

Uprava kineskog internetskog trgovačkog diva Alibaba donijela je nedavno odluku o nastavku aktivnosti vezanih za Gospodarsku zonu Crno. Tako bar najavljuje kineski lobist i predsjednik Euro-azijske poslovne asocijacije David Lekaj. Zadar je time, naglašava Lekaj, ucrtan u katalog kineskih institucionalnih investitora, što je ujedno i ključni segment suradnje s Republikom Hrvatskom. Alibaba je najveća kineska on-line veletrgovina koja je, za ilustraciju, samo u jednom satu, u studenom 2015. zabilježila promet od 3,9 milijardi dolara. Iako se to može opravdati izuzetkom zbog potrošačke groznice tijekom kineskog praznika Dan samaca, Lekaj kaže da prosječan dnevni promet ove tvrtke iz Hanzoua koju je 1999. pokrenuo bivši učitelj engleskog jezika Jack Ma, iznosi oko milijardu američkih dolara kojih ostvaruje 400 milijuna kupaca.

- Kinezi su zadovoljni uvjetima poslovanja u Hrvatskoj. U Zadru žele napraviti hot-spot za svoju internetsku trgovinu. Najveća marketinška prednost Alibabe krije se u tzv. free-shippingu ili besplatnoj dostavi. Međutim, mnogi naši sugrađani koji kupuju preko interneta su primijetili najveći nedostatak, relativno dugo razdoblje od plaćanja do isporuke robe. To Alibaba želi premostiti jednim velikim stovarištem u Zadru. Čak tu nije ni problem što bi se radilo o isključivo green-field investiciji, ali najveća prednost zadarske gospodarske zone je u tome što se u radijusu od oko 7 km, nalazi morska i zračna luka, autocesta i željeznica. Kakva je to prilika ne samo za Zadar, nego i za hrvatsko gospodarstvo leži u činjenici da je kinesko tržište velika prilika zbog snažnog rasta potrošnje i sve brojnije srednje klase. U srednju klasu trenutno spada oko 300 milijuna Kineza. Procjenjuje se da će njihov broj u sljedećih desetak godina porasti na 500 milijuna, a u tom kontekstu Alibaba trenutačno zauzima preko 80 posto kineskog tržišta on-line trgovine, kaže kineski lobist David Lekaj.

Više od 400 milijuna korisnika

Lekaj, nadalje, ističe da je u sadašnjoj fazi neophodna potpora Vlade RH. Po Lekaju, premijer Plenković je nedavno povukao važan državnički potez potpisom Memoranduma između Hrvatske i Kine na marginama petog sastanka šefova vlada zemalja središnje i istočne Europe i Kine (16+1) u Latviji. Kao što je već poznato, Lekaj je u Kinu otputovao u sklopu delegacije koju je vodio bivši predsjednik Stipe Mesić. Tom prilikom posjetili su campus "Taobao City" u Hangzhou inače glavni korporativni ured moćne Alibaba grupe.

- Na dvosatnom sastanku s upravom korporacije i potpredsjednikom Alibaba grupe, Jong Sunom, Kinezi su nam prezentirali impresivne rezultate i podatke o kapacitetu najveće svjetske on line trgovine koja trguje s preko 800 milijuna proizvoda, te ima preko 400 milijuna korisnika. Fascinantan je i podatak da su u jednom danu, diljem svijeta, odaslali čak 200 milijuna pošiljaka u vrijednosti od desetak milijardi dolara. U samo jednoj sekundi zna se obaviti čak 60.000 transakcija, a sve transakcije koje se, tog trenutka preko Alibabe odvijaju diljem planete, u realnom se vremenu prikazuju na elektronskoj karti svijeta. No to je bila prilika i za mene da Kinezima predstavim infrastrukturne kapacitete Hrvatske i grada Zadra, kao potencijalne lokacije za budući tehnički i distribucijski centar Alibaba grupe za čitavu Europu, rekao je Lekaj.

Zadarska ulaznica trebala bi biti odskočna daska za puno veće projekte Alibabe koji bi se dobrim dijelom opet nastavljali na Zadar. Lekaj tvrdi kako bi u slučaju usmjeravanja moćnog kineskog gospodarstva prema Hrvatskoj, kao velikoj ulaznici u EU, se od propasti spasio i nacionalni zračni prijevoznik Croatia Airlines. No, problem je ovdje regulativa EU koja pojednostavljeno kaže kako Kinezi mogu kupiti samo do 49 posto dionica CA, jer Alibaba nije tvrtka iz EU. Iako bi se preko Zračne luke dr. Franjo Tuđman slijevao sav turistički i cargo promet iz Kine dio kolača sigurno bi zapao i ZL Zadar.

- Izlazni broj turista iz Kine konstantno raste te dostiže brojku od impozantnih 130 milijuna turista godišnje s potrošnjom od 300 milijardi dolara, dok s druge strane naš nacionalni avio prijevoznik iz mjeseca u mjesec tone sve dublje u poteškoće. Prednost partnerstva s kineskim tvrtkama leži i u činjenici da su po cijenama vrlo konkurentni, a kvaliteta usluge je čak i bolja od konkurencije. Primjerice, kineski avio prijevoznici koji pokrivaju destinacije u SAD i Kanadi nude niže cijene i do 30 posto. Ista poslovna situacija bi se mogla preslikati kod nas i to ne samo u interkontinentalnim vezama nego i zračnom prometu unutar Hrvatske. Za Zadar je strateški važno da bi se povećao promet Zračne luke Zadar kroz dolazak turista, kao i cargo promet u kontekstu Alibaba huba u Gospodarskoj zoni Crno i Luci Gaženica, nastavlja Lekaj.

Također, hrvatska mala i srednja poduzeća proizvodnog tipa, uključiva u nabavno-proizvodne lance, imaju odlične izglede za plasman svojih proizvoda na kineskom tržištu upravo putem online distribucijskog mehanizama. Lekaj kaže da je Kina hrvatskim poduzetnicima još uvijek nedovoljno poznata, no ima kompanija koje se već probijaju na to tržište. Logika svakog hrvatskog poduzetnika, po Lekaju je izvoz izvan granica Hrvatske, ali Kina je još uvijek nepoznata destinacija. No izgleda da tu logiku ne prate u Agrokoru koji nisu bila zainteresirani za povezivanje njihove on line kupnja Abrakadabra i Alibabe. No Lekaj smatra da postoji izražen interes poduzetnika za alternativnim tržištima. U prvom redu je Turska zbog svoje veličine i povezanosti pomorskim putem, ali i kao most prema Aziji.

U Zadru i filmski studio?

Na drugoj strani poslovne agende, izvan Gospodarske zone Crno, Alibaba je zainteresirana za instalaciju filmskog studija. Lekaj kaže da je o tome nedavno razgovarao s poznatim hrvatskim glumcem Radom Šerbedžijom. Lekaj priznaje da je Šerbedžija, koji je u kontaktu s desetak najvećih američkih producenta, bio skloniji ideji da Rijeka bude lokacija novog filmskog studija, ali se navodno Lekajev poslovni partner i investitor već zaljubio u Zadar.

- Alibaba group ima u vlasništvu nekoliko filmskih studija uglavnom u Hollywoodu, a ovo bi bila prva takva akvizicija u EU. Rade Šerbedžija već dugo govori o ideji da se holivudska produkcija pretoči u Hrvatsku, jer on već dugo razgovara s raznim američkim producentima i glumcima oko izgradnje velikoga filmskog studija u Hrvatskoj. Ključna prednost Hrvatske je, rekao mi je Šerbedžija što ljudi iz filmske industrije u Americi itekako pamte lijepe dane i pogodnosti snimanja u našoj zemlji. Napose suradnju s vrhunskim profesionalcima legendarnog Jadran filma. Trenutačno razmatramo potencijalne lokacije, jer se uz studio moraju graditi i prateći sadržaji, manji hoteli i apartmani što daje dodatnu atraktivnost projektu, rekao Lekaj.

No, u ovom poslu konkurencija Zadru su Budimpešta i Srbija. Prema komparativnim prednostima, Zadar je tu ispred svojih konkurenata budući da Srbija još nije definirala lokaciju i grad u kojem bi se smjestio jedan takav studio. Hoće li od svega toga biti nešto trebalo bi se znati već ove godine za kad je najavljen dolazak izaslanstva Alibabe u Zadar. Na marginama doznajemo da Alibabu zanima i kupovina Hrvatske pošte preko koje u Hrvatskoj distribuira najveći dio svojih artikala kupljenih on-line.