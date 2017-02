Buljat: Pravi posao tek počinje, investicija se treba isplatiti

Sjedište firme je u Londonu, jedna od podružnica u Skopju, njezin proizvod se može koristiti u cijelom svijetu, investitori su u nju "upumpali" pola milijuna dolara, glavni direktor živi u Zurichu, a tehnički direktor u - Zadru. Kakav je to neobičan spoj, pokušali smo raspetljati upravo s tehničkim direktorom, 35-godišnjim Zadraninom Stjepanom Buljatom.

Buljat je diplomirani inženjer elektorotehnike i zajedno s Jamesom Isilayem iz Zuricha osnovao je startup tvrtku Cognism. Krajem prošle godine njih su dvojica uspjeli dobiti "seed" investiciju za svoj projekt - formiranje ogromne svjetske baze profesionalaca i tvrtki za 'inteligentno' pronalaženje prodajnih kontakata. Nakon brojnih pregovora i prezentacija, koje je uglavnom odrađivao Isilay, pronašli su velikog investitora koji je uložio pola iznosa. Za njega su, kaže Buljat, radili sve što je tražio, samo da pristane. Ostalo su prikupili od nekoliko manjih investitora te iz jednog makedonskog fonda. Slijedi ključni dio - usavršavanje proizvoda i lansiranje na tržište. Iako možda zvuči kao veliki uspjeh, kako pojašnjava Buljat, pronalazak investitora je zapravo samo početak.

Ništa nije gotovo

- Zaista nije bilo lako i radi se o velikom novcu, ali treba biti oprezan. U ovom se poslu ne zna što će biti od danas do sutra. Sve ovisi koliko se često mijenjaju smjerovi u razvoju, koliko se prilagođava proizvod, ovisi o korisnicima, o inputima investitora... Sretni smo što je krenulo dobro, ali svjesni smo da pravi posao tek počinje, a da se investicija treba isplatiti. Tako da ovo još nije uspjeh. Što se tiče startupa, uspjeh je onaj trenutak kad je nakon 3-5 godina tvrtka postala toliko dobra da je veći konkurent želi kupiti. Tu onda dolazi do zarade za investitore i osnivače. Veliki broj startupova to ne uspije. Čak ni nakon tri runde investicija. Ako mi uspijemo, onda ćemo se tek zaista moći pohvaliti i - otići na Havaje, kaže Buljat.

U tvrtki je zasad 10 zaposlenih, a osim što jednom mjesečno ode u Skopje, Buljat se sa suradnicima spaja iz zadarskog COIN-a - Coworking prostora za rad i suradnju poduzetnika, startupa i samozaposlenih.

IT scena u Zadru je zaista mala jer ima jako malo posla, ali bilo bi dobro, ističe Buljat, da se omogući ljudima koji ovdje žive da mogu raditi iz Zadra za inozemne tvrtke i projekte, kako im to što žive u Zadru ne bi bilo limitirajuće. Jer to je takva struka, da geografija zaista ne treba predstavljati barijeru. Kao što je u njegovu slučaju.

Ali problem vidi u obrazovanju i to od samih početaka.

- Ja bih uveo informatiku kao obvezan predmet od prvog razreda osnovne škole. Nisu ni računala više tako skupa i mislim da je to izvedivo, s obzirom na što se sve drugo troši. Još malo neće postojati industrija koja se ne dotiče IT struke tako da bi informatika u školama trebala spadati u osnove. Pohvalne su neke inicijative, poput one Nenada Bakića koji je pokrenuo STEM kampanju da se djeca upoznaju s robotima. Bakić je, inače, poznati hrvatski poduzetnik, suosnivač portala MojPosao, a i posredni je investitor u naš startup, s obzirom da ulaže u makedonski fond koji je jedan od naših investitora, govori Buljat.

Zadar treba studij informatike

Što se tiče obrazovanja, nadalje, Buljat ističe da zadarsko Sveučilište nema adekvatan informatički smjer.

- Naime, neke tvrtke koje su željele u Zadru osnovati podružnice, imale su problem pronalaska kadra. Zadrani koji završe FER u Zagrebu, najčešće i ostaju tamo, tako da u Zadru nema dovoljno stručnjaka. No, entuzijazmom nekolicine ljudi sa Sveučilišta i Zd Developers Huba pokrenuta je inicijativa da se pokrene informatički studij.

Bilo bi dobro da to uspije jer bi se onda već za koju godinu zadarska IT scena mogla pokrenuti, s obzirom da su uglavnom studenti ti koji pokreću takve stvari, govori Buljat.

I sam Buljat je član udruge Developers Hub.

- Organiziramo predavanja, druženja, razmjenjujemo iskustva. To je odlično, ali nije dovoljno. Potrebno je intenzivnije na sustavnoj razini educirati ljude kako mogu doći do poslova preko freelancer stranica, kao što je, recimo, u mom slučaju. To nije lako, ali tko je uporan i iskaže se, može si pronaći posla, kazao je Buljat.

On je Jamesa Isilaya upoznao upravo preko jedne takve freelancer stranice kad ga je Isilay angažirao za izvođača softvera na jednom svom projektu.

Sunce nakon oblaka

- To je, nažalost, propalo, ali želio je nastaviti suradnju sa mnom, iako me nije imao čime platiti. Tad je stigao upit od Financial Timesa koji je želio softver za vađenje citata iz novinskih članaka jer su oni to radili ručno. Onaj softver s prethodnog Jamesovog propalog posla malo smo izmijenili i potpisali ugovor s Financial Timesom krajem 2015. godine. Tako smo osnovali tvrtku i počeli raditi zajedno. Dobili smo još jednog velikog klijenta, Mediaradar i još nekoliko manjih. Sve to radili smo uz svoje poslove i to u sitne noćne sate, što je bilo prenaporno. Shvatili smo da moramo dati otkaze na svojim poslovima, što nije bilo nimalo lako, kaže Buljat.

U tom je trenutku Buljat imao stabilan i dobro plaćen posao u zadarskoj podružnici tvrtke Etna u kojoj je izbrusio zanat još u Zagrebu nakon završenog fakulteta. Kao i Isilay, Buljat ima obitelj, dvije djevojčice koje treba podignuti i ovaj rizik nije bila laka odluka.

- Supruga je odmah rekla da idem u to. James i ja imali smo sredstva za naše plaće sljedećih 6 mjeseci. Tako da je to bilo dosta riskantno i, sad mi se čini, i hrabro. Ali to me jako vuklo i računao sam, ne može se nešto tako strašno dogoditi. Znam da bi mi jednog dana bilo krivo da nisam probao zato jer me bilo strah. I tako je krenula avantura, govori Buljat.

Pred njim i švicarskim partnerom još je jako puno posla i izazova, a nama ostaje pratiti hoće li sve zaista i završiti sa zasluženim odmorom na Havajima.