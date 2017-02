Marasović želi novi mandat, HDZ ne želi ni čuti

Foto: Zvonko KUCELIN

Nakon Emila Bilića, ravnatelja Lučke uprave Zadar, i Ive Gregova, predstojnika Ureda državne uprave u Zadru, uskoro istječe mandat još jednom dužnosniku iz redova SDP-ove koalicije. Riječ je o ravnatelju Javne ustanove Nacionalni park Paklenica, Zlatku Marasoviću, članu SDP-a, za kojega se već sada u HDZ-u jasno čuje kako nema apsolutno nikakve šanse ostati na toj dužnosti.

Naime, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je natječaj za imenovanje ravnatelja ove javne ustanove i već je zaprimljeno nekoliko molbi. One poslane poštom očekuju se do idućeg utorka. Kandidat kojega Ministarstvo traži mora imati završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja, te pet godina iskustva u struci.

Svađa s Kalmetom

Iako je ovo fotelja koju kontrolira HDZ-ov koalicijski partner Most, već je sada izvjesno kako će se SDP-ov kadar morati otići i iz ove ustanove. Kažu to otvoreno i u HDZ-u i u Mostu, mada nitko od njih, naravno, to ne želi potvrditi službeno.

Zlatko Marasović pak smatra kako je zaslužio još jedan mandat, ponajprije zbog rezultata poslovanja, te da se njegova prošla prepucavanja s Kalmetom ne bi trebala odraziti na odluku o još jednom mandatu. Naime, Marasović je svojedobno Kalmeti nakon HDZ-ovog skupa u Starigradu poručio da "zna kako je kod nas na političkim skupovima dopušteno pričati bilo što i za to ne snositi nikakve posljedice, odnosno nakon skupa patiti od amnezije". Kalmeti, koji je tada došao na proslavu obljetnice starigradskog HDZ-a, još je poručio da bi "na javnom skupu gdje se poruke izravno prenose sudionicima skupa te poruke morale barem biti istinite, a svakako nikome ne bi smjele štetiti".

Iza mene stoje rezultati

Marasović je kasnije izjavio kako u potpunosti ostaje pri onome što je rekao te ne smatra da bi zbog toga trebao biti smijenjen jer Park radi dobro i on ga vodi po svim pravilima i propisima. Bilo je to u vrijeme prvih parlamentarnih izbora kada je HDZ vodio Karamarko, no nakon ponovljenih izbora i nove pobjede HDZ-a, te skorašnjeg isteka svojega mandata, Marasović smatra kako je zaslužio još jedan mandat jer su rezultati važniji od politike:

- Javit ću se i na ovaj natječaj jer iza mene stoje dobri rezultati, a oni su najbolji dokaz o tome radim li dobro ili ne. Ove godine imamo ostvareni proračun od 13.900.000 kuna, što je neusporedivo u odnosu na rezultate u ranijem poslovanju. Osim toga, za prošlu smo godinu zabilježili i rekordan broj dolazaka kada smo imali preko 127.000 posjetitelja. Svakako treba spomenuti i činjenicu da smo aplicirali na projekt EU komisije vrijedan 25 milijuna kuna zajedno sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja i nadamo se da će nam taj projekt biti odobren - kaže Marasović, vjerujući kako će nadležni ministar uvažiti ove brojke.

Na zadnjem natječaju 14 kandidata

- Razumljivo je da svatko o sebi voli reći sve najbolje, ali upravo zato o svom radu govorim isključivo kroz rezultate. O svemu će, naravno, odlučiti ministar i ja ću poštovati njegovu odluku - poručuje Marasović.

O tome koliko je zanimanje za fotelju ravnatelja Nacionalnog parka Paklenica kazuje podatak da se na protekli natječaj javilo čak 14 kandidata, među kojima i tadašnja ravnateljica Josipa Marasović. No, tog travnja 2012. godine za ravnatelja je izabran Zlatko Marasović, najprije u statusu vršitelja dužnosti, a onda i punom statusu. Marasović je inače zaposlenik Nacionalnog parka Paklenica od 2003. godine.