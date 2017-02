Noćni uspon na 1615 metara visoku Visočicu na Velebitu

Foto: Mladen RADOLJOVIĆ Mrlja

Tradicionalni zimski uspon na Visočicu (1615 m) proteklog vikenda pohodilo je 13 planinara PD Paklenica i Stanice planinarskih vodiča Zadar. Uspon je vodio planinarski vodič Željko Škara, a na pothvat se krenulo su već u petak popodne, kada su planinari ostavili automobile u Bristovcu i krenuli put Stapa, gdje su i prespavali.

U subotu ujutro krenulo se prema Visočici, točnije do planinarske kuće, gdje ih je nakon pet i pol sati uspona dočekao topli ručak. Za to su pak, doznajemo, bili zaslužni trojica članova turno skijaške sekcije PD Paklenice. Njih je predsjednik PD Željezničar iz Gospića Tomislav Rukavina prebacio džipom dio puta od Rizvanuše, naselja smještenog istočno od državne ceste Karlobag- Gospić. No kako je sam vrh Visočice cijeli dan bio u oblaku, nije im preostalo ništa drugo nego čekati.

Pun mjesec i vedro vrijeme u noći sa subote na nedjelju otvorili su opciju noćnog uspona, pa su tako u 20 sati svi sudionici s ugašenim lampama krenuli na vrh, uz pomoć mjeseca koji im je osvjetljavao put. Uspon je trajao svega 40 minuta, a zahvaljujući jakoj mjesečini, s Visočice se te noći pružao i jasan pogled na more i Liku.

Fotografije s ovog uspona ustupio je poznati zadarski fotograf Mladen Radolović Mrlja.