Prikupili hranu i kućne potrepštine za teško bolesne i nemoćne osobe

Vijećnici vladajućeg HDZ-a Mjesnog odbora Jovići proveli su prošle subote humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za svoje potrebite sumještane. Predsjednik MO-a Franko Jović kazao je kako su prikupili hranu i kućne potrepštine za teško bolesne i nemoćne osobe starije od 65 godina.

- Naime, detaljnom analizom došlo se do podatka da je od ukupno 328 stanovnika Jovića po dobnoj strukturi njih 68 starije od 65 godina, među kojima ima ih dosta teško bolesnih i nemoćnih. Doniranu hranu i kućne potrepštine (ulje, brašno, šamponi, deterdženti, tjestenina, šećer, sapun, konzervirano povrće, sardine i tako redom), čija vrijednost prelazi desetak tisuća kuna, deponirali smo u garažu privatne kuće, govori Jović, dodajući kako su sve prikupljeno sortirali u pakete, koje su onda razdijelili svojim sumještanima.

- Ovom prigodom se zahvaljujemo svim ljudima dobre volje koji su se odazvali na naš poziv, a posebno se na velikom i plemenitom srcu zahvaljujemo jednoj trgovačkoj tvrtki iz Zadra i njezinom vlasniku. Naša je dužnost i obveza brinuti se o starijima i nemoćnima. Kada riješimo trajno pitanje prostora, naše aktivnosti će biti proširene na druge oblike pomoći, sukladno ovlastima koje kao MO imamo, najavljuje ovaj mještanin Jovića, koji je rekao kako nažalost, ovom prilikom mora naglasiti da nisu našli na razumijevanje preostalih članova MO iz redova Nezavisne liste Jurica Jović.

- Oni su ovaj čin smatrali nepotrebnim. Naprotiv, svaka pomoć starijim i nemoćnim mještanima Jovića je dobrodošla i ona je čin naše dobre volje i s ovim korakom pokazujemo socijalnu osjetljivost i brigu za stare i nemoćne sumještane, priča Franko Jović, dodajući kako se po nedavnom utemeljenju MO pristupilo izradi plana i programa rada za 2017., koji je potom većinom glasova prihvaćen.

- Akcent je stavljen na daljnju izgradnju i obnovu mjesne infrastrukture, no važna uloga je poklonjena socijalno-humanitarnom radu. Kako bi mogli uspješno realizirati navedenu akciju, uputili smo dopis ravnateljici osnovne škole ¨Juraj Baraković¨ u Ražancu Vesni Drmić te također pročelniku županijskog Odjela za društvene djelatnosti Ivanu Šimuniću da nam za potrebe socijalne samoposluge dodjele u najam jednu prostoriju, u sklopu stana u područnoj školi u Jovićima. Zauzvrat naš MO je spreman dobrovoljnim radom urediti jednu učionicu (popravak poda, ugradnja laminata i tome slično). Akciju kanimo provesti do Uskrsa. Na našu zamolbu ravnateljica škole se, zajedno sa Školskim odborom, pozitivno očitovala, na čemu im se istinski i od srca zahvaljujemo, ističe predsjednik MO-a, koji je kazao kako su odlučili da, dok čekaju papirologiju, krenu s humanitarnom akcijom prikupljanja pomoći za potrebite.

- Što se, pak, tiče narednih aktivnosti MO, puno toga se neće moći realizirati bez podrške i razumijevanja, u prvom redu Općine Ražanac. Naša politika prema Općini će biti proaktivna. Tražit ćemo od Općine da prilikom raspoređivanja proračunskih sredstava vodi računa i o programu vijeća MO Jovići. Prvo na čemu ćemo inzistirati bit će da Općina potpiše ugovor s Hrvatskim šumama kako bi se mjesni put Juranovica uredio u protupožarni put i to kao spoj istočnog dijela mjesta s morem. Općina je još u srpnju 2016. godine dobila rješenje o posebnim uvjetima, koje do sada nije realizirala, no razloge ne znamo. Tražimo da se u izmjene i dopune Prostornog plana općine Ražanac uvrsti taj put Juranovica da ga se u konačnici asfaltira, priča Jović, dodajući kako drže da je njegovo uređenje od iznimne važnosti za razvoj turizma ovom dijelu općine.

- Mi smo skupina mladih koja je odlučila ostati živjeti u Jovićima. Svojim aktivnim radom za dobro mještana Jovića nastojat ćemo da naše mjesto i dalje živi da se u njemu čuje dječji plač, vriska i graja, a ne samo zvonjava zvona u vrijeme sprovoda sa zvonika mjesne crkve sv. Nikole Tavelića, zaključuju mladi i agilni članovi MO Jovići.