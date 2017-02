Uspijevaju mukotrpan i staromodan rad učiniti učenicima privlačnim i poželjnim

Foto: Velimir BRKIĆ

U povodu proslave 70 godina Glazbene škole Blagoja Bersa Zadar, u Koncertnoj dvorani novoobnovljene Kneževe palače u srijedu navečer upriličeno je veličanstveno, spektakularno predstavljanje monografije "70 godina Glazbene škole Blagoje Bersa Zadar" autorica Dine Bušić i Sanje Petrovski, te plesni program i koncert sadašnjih i bivših učenika i nastavnika škole.

Bio je to zaista događaj prepun emocija. Štoviše, Zadar je tu večer bio istinski epicentar hrvatskih kulturno-zabavnih i društvenih događanja. Interes je bio toliki da su mnogi ostali u velikom hodniku, u Koncertnu dvoranu ni igla više nije mogla pasti. Svi posjetitelji, gosti i uzvanici ne bi stali ni u obližnju crkvu sv. Šime.

Ponosni na pedagošku tradiciju škole

- Vrlo smo ponosni na pedagošku tradiciju naše škole i umjetnički rad poznatih glazbenika koji su bili učenici naše škole, kao što su braća Dešpalj, braća Stamać, pok. maestro Igor Kuljerić, dr. Jerko Bezić i mnogi drugi, kazala je Branka Višić-Karavida, ravnateljica Glazbene škole Blagoje Bersa, pošto je pozdravila predstavnike suosnivača Grada Zadra i Zadarske županije, ravnateljicu Đurđicu Andrović, sadašnje i bivše profesore i profesorice od kojih je, kaže, dobila znanje, ali i strast i ljubav za nastavnički posao.

Glazbena škola, koja je u Kneževoj palači bila smještena od 1952. do 1991., najteži trenutak je imala 5. listopada 1991., kada je u Domovinskom ratu uništena zgrada i u njoj velik dio glazbala i opreme.

- No s elanom nepobjedive želje za nastavkom života i rada traži se rješenje i zahvaljujući tadašnjoj ravnateljici Đurđici Andrović i nastavnicima, škola seli u prostor bivše vojarne Đuro Đaković, čime se spašava škola i osigurava kontinuirani nastavni proces, ističe Višić-Karavida.

Mnogim donacijama se obnavlja fond glazbala i nastavne opreme. U nesreći, koja je tada zadesila školu, zadovoljstvo je bilo spoznati da je ljudska solidarnost i spremnost na nesebičnu pomoć velika.

Školu pohađa 480 učenika s kojima radi 43 nastavnika

- Danas u školi s 480 učenika radi 43 nastavnika u izvrsno opremljenim učionicama. Uz pomoć osnivača i kroz dobru suradnju sa svim institucijama u gradu Zadru i Zadarskoj županiji, razvijamo i nadograđujemo svoje aktivnosti, rekla je Višić-Karavida te je poručila:

- Dok se danas jednim klikom miša ubrzava razmjena informacija, govori se o promjenama paradigme u školi, mi još nismo došli do drugog recepta kako bismo ovladali instrumentom ili, u plesu, tijelom. I to je naš izazov danas, kako takav mukotrpan i za današnje vrijeme staromodan rad učiniti učenicima privlačnim i poželjnim. Na to moje kolege uspješno odgovaraju, tako da se ponosimo uspjesima naših učenika i duhovnom dobrobiti koja škola daje svojoj zajednici, zaključila je ravnateljica.

Program se odvijao pod voditeljskom palicom vrsne animatorice Anđele Ćurković-Petrović, glumice Kazališta lutaka Zadar.

- Nadarenost kod učenika ove škole i njihov ustrajan rad, uz potporu i stručan rad učitelja, dovodi do izvrsnosti. Ovaj obrazac i ovaj duh trebao bi biti snažna misao vodilja u promjeni obrazovne paradigme, o kojoj se kod nas u posljednje vrijeme govori, što je dobro, naglasio je Joso Nekić zadarski pročelnik za odgoj i školstvo.

Zadarski župan Stipe Zrilić podsjetio je kako je Glazbena škola poslije 2. svjetskog rata dala doprinos obnovi porušenog grada, što je dokaz da i teško poslijeratno doba treba umjetnost kao poticaj.

- Jedan drugi rat, ovaj naš Domovinski, učinio je Glazbenu školu prognanicima iz palače u kojoj se danas nalazimo. Novi dom našla je, prilično ironično, u prostoru vojarne u kojoj su stolovali oni koji su palaču rušili. Škola, mada i dalje radi u bivšoj vojarni, proslavlja 70. rođendan u svom starom domu. Krug se zatvorio, zaključio je župan Zrilić.

Monografiju u povodu 70. rođendana predstavile su urednica monografije, ravnateljica Koncertnog ureda Zadar Dina Bušić, koja je ujedno i autorica teksta o glazbenim odjelima, te autorica teksta o Plesnom odjelu Sanja Petrovski, dugogodišnja djelatnica škole.

- Rudarski posao prikupljanja podataka zahtjevniji je dio posla u odnosu na njihovu interpretaciju, pogotovo s obzirom na uvijek nazočnu otegotnu okolnost njihove necjelovite dostupnosti. No ono što je važno jest povezivanje dostupnih činjenica u skladnu cjelinu, navodi Dina Bušić.

Plesna škola utkana u temelje plesne scene u Hrvatskoj

Ova monografija je kronološki izložena povijest Glazbene škole Blagoja Bersa Zadar.

- U njoj su činjenice povezane u kratke priče isprepletene strastvenom borbom za elementarne uvjete rada, za prostor, za nove odjele, više zaposlenih, koncertni prostor, adekvatne instrumente i drugo, što dokazuje da ljude pokreće plemenita vizija. U ovom slučaju s najljepšom među njima, glazbom, postignuća su izuzetna, poručila je dipl. muzikologinja Bušić.

Plesni odjel Glazbene škole osnovan je 1970. godine na inicijativu tadašnje ravnateljice Marije Poklepović i plesne pedagoginje Vlaste Kaurić.

- Mogu slobodno reći da je zadarska plesna škola čvrsto utkana u temelje plesne scene u Hrvatskoj, kazala je Sanja Petrovski, spiritus movens Zadarskog plesnog ansambla koja je pozirala na kultnim fotografijama razrušene Koncertne dvorane, fotografa Željka Karavide.

Potom su u sklopu "Povratka u Kneževu" glazbeni program izveli Djevojački zbor i Gudački orkestar te solisti, bivši i sadašnji učenici škole, pod ravnanjem dirigentice, ravnateljice Branke Višić-Karavida. Nastupili su i učenici Plesnog odjela, kao i mlada nagrađivana plesačica Laura Čerina te mlade balerine 4. razreda klasičnog baleta. Nakon impresivnog programa održan je prigodni domjenak.