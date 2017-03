Lončar: Kad Vrsaljko službeno preda listu, smatrat će se da se sam iščlanio

Odluku o isključenju iz stranke može donijeti predsjednik ŽO HDZ-a, Božidar Kalmeta, ako za to postoje razlozi, a sama najava benkovačkog trojca o izlasku na izbore to za sada nije

Foto: Velimir BRKIĆ

Iako je Svemir Vrsaljko s Franom Tokićem i Jelenom Šunić najavio izlazak na lokalne izbore s nezavisnom listom u Benkovcu, Županijski odbor HDZ-a, čiji je Vrsaljko član još od 1989. godine, te obnaša dužnost zamjenika benkovačkog gradonačelnika, još ga nije isključio iz stranke. Kako nam je pojasnio Željko Lončar, to ne znači da će HDZ u Benkovcu imati dva kandidata za gradonačelnika, odnosno dogradonačelnika.

- Samom najavom da će na izbore izići kao nezavisni kandidat, Vrsaljko nije prekršio odredbe iz Statuta stranke. Onog trena kad službeno preda listu, ako to zaista i učini, smatrat će se da se sam iščlanio, kazao je Lončar dodajući kako odluku o isključenju iz stranke može donijeti predsjednik ŽO HDZ-a, Božidar Kalmeta, ako za to postoje razlozi, a sama najava benkovačkog trojca to za sada nije.

Utemeljitelj HDZ-a

Vrsaljko, koji je među ostalim i utemeljitelj HDZ-a u Benkovcu, prije nekoliko dana je, najavljujući samostalni izlazak na izbore, kazao kako očekuje da će ga HDZ iščlaniti te da on sam to neće učiniti.

- Zasigurno ćemo izići na izbore s nezavisnom listom. To smo ljudima obećali i to ćemo ispuniti. Nismo protiv nikoga, već smo za nešto. Prihvatit ćemo suradnju sa svima koji žele dobrobit ovom gradu, kraju i stanovnicima. Godinama smo u stranci pokušavali učiniti nešto dobro, ali nije išlo. Ljudi koji su vodili grad godinama, zapravo su ga devastirali. Želimo ovaj kraj i grad Benkovac dovesti na mjesto koje mu pripada, rekao je Vrsaljko dodajući kako postoji ogroman, a neiskorišten potencijal koji on i njegovi suradnici, među kojima i Tokić, također dogradonačelnik iz redova HDZ-a, žele i znaju iskoristiti za dobrobit ljudi koji tamo žive.

- Vodit ćemo se politikom partnerstva s građanima, odluke ćemo donositi s ljudima koji tame žive, jer potencijala za razvoj imamo. Ukoliko dođemo na vlast, jedan od prvih ciljeva bit će uređivanje sustava koji je godinama zapušten, kaže Vrsaljko najavljujući niz projekata među kojima je i brendiranje nadaleko poznatog Benkovačkog sajma. Sajam želi oplemeniti novim sadržajima koji će biti otvoreni 365 dana u godini.

Potpora Vladi

Tokić i Vrsaljko, koji na izbore izlaze sa sloganom "Benkovac - vrijeme je!", računaju na potporu građana koji su nezadovoljni aktualnim stanjem u gradu, projektima koji su na čekanju, okolicom koja se ne razvija i drugim problemima s kojima se po mišljenju odmetnutih HDZ-ovaca benkovačka aktualna vlast godinama nije bavila.

- Želim naglasiti da ćemo mi i dalje podržavati ovu Vladu i premijera Andreja Plenkovića. To nije upitno. Mi smo se na ovaj korak odlučili jer u stranci nismo mogli ništa napraviti, iako smo pokušavali i na vijećima, i na razne druge načine, a isto tako, više nismo mogli ni ostati po strani i gledati kako sve propada, i kako se ništa ne čini kako bi ovaj grad i ovaj kraj napredovali, rekao je Vrsaljko.