Knjiga "Starim cestama preko Velebita"

Lara Černicki i Stašo Forenbaher objavili su nedavno svoju knjigu Starim cestama preko Velebita, koja djelomično izgleda kao priručnik za turiste. Radi se o svojevrsnom nastavku knjige Starim cestama do mora, koja se od objavljivanja do danas prodala u gotovo tri tisuće primjeraka.

Koncept uspješno primijenjen u prvoj knjizi zadržan je i u ovoj, popularno napisan tekst o povijesnim cestama oko i preko Velebita, obogaćen kvalitetnim fotografijama i preglednim kartama, a sve u formi bedekera koji čitatelju otkriva znanu, ali i onu skrivenu kulturnu, povijesnu i prirodnu baštinu velebitskih i podvelebitskih krajeva.

Opisane ceste sagrađene su u razdoblju od jednog i pol stoljeća, od sredine 18. stoljeća do kraja habsburške vladavine, i bile su ponajprije namijenjene planskom iskorištavanju velebitskih šuma. Radi se o sedam planinskih prometnica koje vode preko glavnih velebitskih prijevoja - Vratnika, Oltara, Alana, Baških Oštarija, Malog Halana i Prezida te uz gornji tok rijeke Zrmanje. Solidno napravljene ceste omogućile su promet i zaprežnim kolima te time olakšale putovanje, prenošenje pošte i transport robe između Like i podgorskih luka. Osim poprečnih, sagrađene su i tri važne prometnice koje uzdužno prate Velebit: Dalmatinska cesta kroz Liku, obalna cesta od Senja do Karlobaga i cesta koja vodi hrptom planine od Krasna do Štirovače.

Nakon izgradnje, ceste su mnogo puta prilagođavane novonastalim potrebama prometa, a njihove trase prelagane su kako bi se izbjegli najteži i najnepovoljniji odsječci. Neke od napuštenih dionica sačuvale su se do danas u gotovo izvornom obliku kao dragocjeni spomenici već zaboravljenog, premda ne tako davno minulog vremena. Izgradnja i brojne rekonstrukcije velebitskih cesta ugrubo se mogu pratiti na starim zemljovidima, no podaci o njihovoj povijesti šturi su i nepotpuni. Stoga su se autori zaputili na teren i sustavno obišli preko sedamsto kilometara tih starih prometnica. Od prikupljene građe satkali su mozaik koji čitaocima dočarava ovaj jedinstveni dio naše kulturne, povijesne i graditeljske baštine. Prolazeći raznolikim i neobično lijepim krajolicima, velebitske ceste odvest će vas do našeg najvećeg parka prirode, dva nacionalna parka, nekoliko posebno zaštićenih prirodnih rezervata i mnogih nedovoljno poznatih tragova ljudske prisutnosti, koja na tim prostorima seže duboko u prošlost.