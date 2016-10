Matulović: Što nas manje ima, to smo jači

Foto: Zvonko KUCELIN

"Prije svega moram čestitati svojim igračima, koji su pružili maksimum u ovom trenutku. Odigrali su izuzetno borbeno, požrtvovno i zasluženo smo pobijedili", kazao je Ante Matulović, trener Zadra, nakon slavlja protiv MZT-a.

- Znali smo da nas čeka težak i tvrd protivnik koji je, nakon četiri poraza u prva četiri kola, došao tu da nas pokuša iznenaditi. S obzirom na naše utakmice svaka dva dana, vjerojatno su se nadali da ćemo energetski pasti, ali to se nije dogodilo. Izdržali smo do samoga kraja i praktički cijelo vrijeme kontrolirali rezultat. Osim posljednje minute i pol, kada je sve već bilo gotovo, a oni su malo smanjili zaostatak, odigrali smo zaista odlično u obrani. Ova pobjeda je proizvod timskog rada svih igrača u obrani i napadu. Bili smo mnogo bolja momčad.

Zadar je prvi put bio bez Lovre Mazalina, ali i jači za Ivana Ramljaka.

- Mazalin nam je jako bitan igrač, o čemu dovoljno govori da je do sada igrao preko 30 minuta u prosjeku. No, izgleda da, što nas manje ima, to smo jači. Momčad smo koja ima karakter i unatoč smanjenoj rotaciji i dalje pokazujemo dobru i kvalitetnu igru. Ramljak nam je dao dodatnu energiju, a kad pohvata sve sisteme igre sigurno će biti još bolji - kazao je Matulović pa zaključio.

- Jako sam zadovoljan angažmanom u posljednje tri utakmice i zaista moram pohvaliti sve momke, jer su dali sve što su imali. Hvala i vjernoj publici, koja je i ovaj put bila na visokom nivou, bodrila nas je i dala nam dodatan vjetar u leđa.

Aleksandar Jončevski, trener MZT-a, mogao je samo čestitati Zadru na zasluženoj pobjedi, što je i učinio pa kazao.

- Pokazali su borbenost i čvrstinu, kao i svaki put na domaćem terenu. Znali smo da je u Zadru teško igrati, pripremali smo se na to, ali nismo uspjeli iznenaditi. Dolaskom Ramljaka su mnogo dobili. Nakon dobrog drugog poluvremena u Eurokupu, mislili smo da imamo dobar ritam, ali putovanje iz Litve i neke ozljede, koje nas prate od početka sezone, poremetile su to i zato nismo izgledali onako kako smo htjeli. Nadam se da ćemo se kroz ovaj tjedan osvježiti i doći do prve pobjede u ABA ligi - rekao je Jončevski.