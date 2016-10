Početak odbojkašica za zaborav

Foto: Vedran SITNICA

Puno više od jednog osvojenog boda očekivali su u Odbojkaškom klubu Zadar na početku sezone u Prvoj A ligi. No, jučerašnji protivnici na Višnjiku, Brod i Brda, kući su otišli zadovoljniji od svojih domaćina. Posebno to vrijedi za splitski sastav kojem je ovo bio debi u Prvoj A ligi.

Prvi su na parket izašli Zadrani i Brođani i nakon dva seta i vodstva 2:0 činilo se da je sve pod kontrolom momčadi Marina Masnića. No, preostala tri seta donijela su drugačiju sliku. Zadrani su svojom izvedbom podsjetili na loša lanjska izdanja i neočekivano na početku prvenstva upisali poraz. Zadnja nada u pozitivan ishod nestala je kada su Brođani serijom 6:0 vodstvo Zadra 22:19 pretvorili u 22:25 i izjednačili na 2:2.

- Razočaran sam. Ovo je utakmica u kojoj smo očekivali tri boda, a osvojili samo jedan. Brođani su uspjeli potpuno umrtviti igru, na što nismo imali odgovor. Naši su problemi počeli s lošim prijemom koji nas je pratio cijelu utakmicu, a kada smo se izgubili i u bloku nismo više imali što tražiti. Pokazali smo puno dekoncentracije i ovo je za nas razočaravajući početak sezone - rezimirao je Marin Masnić, trener Zadrana.

Potom su u borbu za bodove krenule Zadranke i Splićanke. Prva dva seta jednosmjerna ulica. Domaće kao da "nisu došle na utakmicu" što razigrane gošće koriste i nakon vodstva 0:2 već imaju bod u džepu. U trećem setu nominalno druga zadarska postava mijenja prvu što je donijelo bolje izdanje domaćih koje su odmah povele 5:1 i održavale prednost koju su gošće jedino donekle ugrozile kada su se približile na dva poena zaostatka (13:11). Uslijedila je serija "plavih" za završnih 25:15. Veliku priliku za osvajanje barem jednog boda propustio je Zadar u prevrtljivom cetvrtom setu. Nakon vodstva Brda 5:8 serijom 8:2 Zadar je došao do 13:10. Činilo se da ekipa Roberta Kresoje preuzima igru u svoje ruke. No, bio je to samo lažni dojam jer Brda se nisu predala ni kod 17:12, a potom ni kod 23:20 do kojih su Zadranke došle serijom 4:0. Brda su tada uzvratila na isti način i stigla do prve meč lopte (23:24). Igralo se potom poen za poen do konačnih 26:28.

- Odigrali smo katastrofalno, bez želje i volje. Nema nikakvog objašnjenja za takvu igru - kratak je bio nakon utakmice Robert Kresoja, trener Zadranki.