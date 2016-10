Sredstva za sunčanje smanjuju stvaranje vitamina D i do 97 posto

Hrvatsko društvo za osteoporozu u suradnji s Udrugom za osteoporozu Zadar organiziralo je u petak u Gradskoj knjižnici Zadar u povodu 18. listopada - Svjetskog dana menopauze i 20. listopada - Svjetskog dana osteoporoze predavanje: "Osteoporoza - bolest suvremenog života". Predavači su bili dr.sc. Jelena Vučak Lončar, specijalistica endokrinologije, dr. Marina Nekić, specijalistica fizijatrica i reumatologinja i doc. prim. dr.sc. Petar Lozo, specijalist ginekologije i porodništva.

Prvo predavanje održala je Vučak Lončar, informirajući prisutne što je to osteoporoza, kako se dijagnosticira...

- Nekad su se promjene na kostima smatrale normalnim procesom starenja, no danas znamo da nije tako i da to možemo spriječiti. U svijetu trenutno 200 milijuna ljudi boluje od osteoporoze, istaknula je na početku predavanja Vučak Lončar.

Približavajući okupljenima zabrinjavajuća istraživanja/predviđanja liječnica je naglasila i to da se do 2050. godine očekuje dva puta više oboljelih.

- Razlog tome je taj što svjetska populacija sve više stari, sve se više sjedi, sve manje je tjelesne aktivnosti, a to su sve faktori koji utječu na pojavu osteoporoze. A onda jednom kada se dijagnosticira osteoporoza nije samo bol u leđima, kostima, već za sobom povlači i niz drugih zdravstvenih poteškoća poput smanjena kapaciteta pluća, mršavljenja organizma, a veća je i smrtnost, i to za 23 posto, dodala je Vučak Lončar.

Kao metodu dijagnosticiranja bolesti izdvojila je RTG kao i denzitometriju, kao bazni pregled.

- Na pregled bi trebale ići sve žene starije od 65 godina kao i mlađe koje imaju više čimbenika rizika, muškarci stariji od 70 godina, osobe koje uzimaju određene lijekove... postoji točno određena lista ljudi koji bi trebali obaviti preventivne preglede, zaključila je liječnica i riječ dala kolegici koja se usredotočila na načine liječenja.

- Liječenje se temelji na smanjenju razgradnje kosti i na pojačanju izgradnje. Potiče se rad stanica koje izgrađuju kost, a usporava rad stanica koje razgrađuju kost. Dakako to je samo dio liječenja, postoje još brojni drugi načini da se suočimo s osteoporozom, a među njima je važna tjelovježba i to primjerena tjelovježba s utezima jer tek brži hod ili slabija fizička aktivnost neće potaknuti naše koštane stanice na rad. Također važan je i dovoljan unos vitamima D kojeg je najbolje uzeti putem sunca koje zadovoljava naše potrebe za ovim vitaminom i do 80 posto. No - oprez, čak i najslabija sredstva za sunčanje smanjuju stvaranje vitamina D i do 97 posto. Ljudi svjetlije puti trebaju oko tridesetak minuta sunčanja za potrebe apsorpcije vitamina D jer imaju manje melanina(smeđeg pigmenta) za razliku od ljudi tamnije boje kože koji imaju više smeđeg pigmenta i tako takvi veću razinu zaštite od sunca pa im treba najmanje 2 sata na suncu da bi dobili dovoljne količine vitamina D, naglasila je dr. Nekić.