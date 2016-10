Svetko Ćustić: "Poslali su me ili Bog ili Hrvoje"

Foto: Vedran SITNICA

Svetko Ćustić, otac nesretno preminulog igrača Zadra Hrvoja Ćustića, odnedavno je predsjednik Upravnog odbora Nogometnog kluba Zadar ili po funkciji direktor Kluba. Odluku o Ćustićevom imenovanju donio je Nadzorni odbor NK Zadra prije otprilike mjesec dana. Odluka je donesena jednoglasno što znači da su svih pet članova NO-a glasali za nju, a kao što je poznato to tijelo čine Radovan Dunatov, Ivica Katić, Mladen Anić, Jure Knežević i Jakov Surać kao predsjednik NO-a.

Do tada je dužnost kraći prijelazni period obavljao Zvonimir Jurić koji je dao ostavku na to mjesto i preuzeo posao voditelja Škole nogometa NK Zadar te nastavio obavljati posao pomoćnog trenera. Iako je NK Zadar i dalje u poprilično teškoj situaciji, naznake boljih vremena se vide. Još uvijek se radi na stabilizaciji Kluba što se prije svega odnosi na financijski sektor gdje su već učinjeni značajni pomaci na bolje. Nakon otprilike mjesec dana provedenoj na toj dužnosti svoje viđenje trenutačne situacije i planova za blisku budućnost dao nam je Svetko Ćustić.

- Kao što sam naglasio po svom dolasku u NK Zadar i na ovu funkciju, ovdje sam da koliko god to budem mogao pomognem Klubu na putu njegovog ozdravljenja - naglasio je na početku razgovora Svetko Ćustić.

- Odmah ću ovome pridodati da mi ni nakon mjesec dana od kada sam postao predsjednik UO-a nije žao što sam preuzeo tu vrlo važnu poziciju u jako teškim vremenima za klub. Dapače, ponosim se time. Naravno, ne mogu sve promijeniti na bolje, to činimo svi skupa, ponajprije u suradnji s Jakovom Suraćem i Zvonimirom Jurićem, ali i svima ostalima koji su se stavili na dispoziciju na putu poboljšanja stanja Zadra.

Kada ste dolazili u NK Zadar, ili bolje reći nakon što ste "snimili" cjelokupnu situaciju, sigurno ste osmislili plan i program, ili bolje reći strategiju oporavka?

- Naravno da nakon mjesec dana boravka na ovoj dužnosti imam puno bolji uvid u stanje Kluba na osnovi čega i donosim zaključke po pitanju mjera koje treba poduzeti na tom putu ozdravljenja NK Zadra. Uostalom, taj proces već su i započeli moji najbliži suradnici Jakov Surać i Zvonimir Jurić. I to na način da će u NK Zadru djelovanje kluba biti kao da se nalazimo u Prvoj ligi. Ne želimo ni na koji način sniziti kriterije funkcioniranja u odnosu na ostale hrvatske prvoligaše. Zašto? Isključivo iz razloga što se jednog dana i to u vrlo skoroj budućnosti želimo i moramo vratiti u Prvu HNL. I ono što je najvažnije, želimo vratiti mir i rad u NK Zadar. Najvažnije od svega je da svi budu zadovoljni, a prije svega igrači zbog kojih se svi mi ostali i nalazimo tu. Nogomet, tj. nogometaši su primarna djelatnost i zbog toga se prema njima treba tako i odnositi. A to do sada, tj. u prethodnim godinama nije bio slučaj. U ovim teškim vremenima najvažnije je igračima osigurati plaće. To nije lako, ali je primarno u ovome trenutku.

Čini se da se situacija u odnosu na prošlu vrlo turbulentnu sezonu kada je stalno bila isključena struja i voda, kada je Klub u nekoliko navrata bio pod suspenzijom HNS-a i kada se nije znalo što će biti sutra, popravila.

- Istina, neki pomaci na bolje su se već dogodili. Znamo svi s kojim se problemima Zadar suočavao u prošloj sezoni. Taj dio vezan uz struju i vodu, naše obaveze prema HNS-u i nekim dobavljačima smo stabilizirali. Ali, to ne znači da smo napravili puno, dapače, tek smo na početku procesa koji bi trebao trajati nekoliko godina. Ono što je najvažnije i na čemu intenzivno radimo ovih dana su plaće igrača i zaposlenika kluba. Kada svi u klubu budu redovito tijekom cijele sezone dobivali plaće koje su itekako zaslužili, onda možemo kazati da smo učinili jedan dobar posao. I krenuti dalje.

Koje ste ciljeve postavili ispred sebe, tj. kluba u ovoj sezoni? Možemo li očekivati da će se Zadar već nakon ove jedne sezone provedene u Trećoj HNL vratiti u drugoligaško društvo?

- Neke od tih primarnih ciljeva sam već naveo, znači financijska stabilizacija kluba i redovita primanja njegovih zaposlenika s naglaskom na igrače. Kada to provedemo onda od njih možemo očekivati, tj. ispred njih postaviti rezultatske ciljeve kluba. Smatram da se Zadar pod obavezno već ove sezone mora vratiti u Drugu HNL. Zadar nije navikao igrati u Trećoj ligi i to se vidi i po našim rezultatima i prezentacijama. Međutim, ja sam optimist po tom pitanju i smatram da ova momčad uz nekoliko pojačanja može biti prvak Treće HNL jug. Hoćemo li u tome uspjeti, to zna samo dragi Bog koji vjerujem vidi i u kojim se problemima nalazimo. Dajemo sve od sebe i smatram da ćemo uspjeti na kraju sezonu ostvariti taj cilj. A onda ćemo napraviti planove kako ćemo u roku dvije ili tri sezone ostvariti povratak u Prvu HNL.

Za kraj razgovora ostavili smo pitanje za koje smo pretpostavili da će kod Svetka Ćustića izazvati veliku emociju. I nismo inzistirali na odgovoru. Ali, Svetko je bio spreman, bez obzira na velike emocije i suze koje su se pojavile u očima odgovoriti na pitanje sljedećeg sadržaja: Što vas je motiviralo za dolazak u NK Zadar i koliko vam bilo teško zbog Hrvojevog stradanja vratiti se na Stanove?

- Emotivno sam vezan za ovaj Klub. I zbog Hrvoja i zbog toga što sam i sam igrao za NK Zadar u jednom kraćem periodu svoje nogometne karijere. Kada su me ljudi zvali da dođem u NK Zadar nisam mogao odmah odlučiti hoću li to učiniti ili ne. Upravo zbog velike količine emocija koje bi to moglo izazvati u meni. Dugo mi je trebalo da prelomim, ali... Ili dragi Bog ili Hrvoje doveli su do toga da u sebi prelomim tu odluku i vratim se u NK Zadar. I znam da nisam pogriješio i da ću dati sve od sebe da ostvarim misiju koja je postavljena ispred mene - kazao je na kraju vrlo emotivnog razgovora Svetko Ćustić.