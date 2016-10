Zadrani ostavili Makedonce bez šanse

Foto: Zvonko KUCELIN

Uspjela je momčad Ante Matulovića u onome što se, nakon -95 protiv Zvezde i Cedevite i lošeg ozračja koje se stvorilo, nije činilo nimalo izglednim. Sinoćnjom pobjedom protiv MZT-a u petom kolu ABA lige zaključen je odličan zadarski tjedan, u kojemu su prethodno pali i Kvarner i Šibenik u prvenstvu Hrvatske. S tri uzastopne pobjede Višnjik je prodisao. Protiv makedonskog prvaka očekivala se teška utakmica, naročito s obzirom da je bila treća u šest dana i da su nosioci igrali gotovo punu minutažu. No, Zadar je izdržao i energetski i psihološki, kontrolirao je susret od početka do kraja i zasluženo došao do druge ABA ligaške pobjede. Ivan Marinković bio je najefikasniji sa 17 poena, čemu je pridodao i devet skokova, a izuzetno važan bio je povratak Ivana Ramljaka, koji je odigrao svih 40 minuta i postigao 13 poena. Mislav Brzoja pridodao je 12, Boris Barać 11, a motor momčadi je, kao i uvijek, bio Jakov Vladović sa devet poena, pet asistencija, te po četiri skoka i osvojene lopte. Uz obranu, individualnu i kolektivnu, na vrlo visokoj razini i zavidnu borbenost svih igrača, gosti nisu imali šanse.

Zadar bolji od početka

Zadar je odigrao bolje prvo poluvrijeme i na veliki odmor zasluženo otišao s prednošću od sedam poena, 42:35. Iako je svega minutu ranije na semaforu svijetlilo 36:35. No, onda su se Ramljak i Vladović pobrinuli da serijom 6-0 zaključe tu dionicu, a posebno je atraktivna bila posljednja akcija. Kapetan je povukao kontranapad i odlično asistirao Ramljaku u naletu, koji je jednom rukom zakucao praktički sa zvukom sirene. Time je postao drugi zadarski igrač s dvocifrenim broje poena (11), uz raspoloženog Marinkovića, koji je zabio 12 i sakupio sedam skokova. Može se reći da je Zadar bio poprilično razigran u napadu, unatoč slabom šutu iza linije 6,75 (1-10). MZT je, pak, zabio četiri trice iz 14 pokušaja, dok u ostalim segmentima nije pokazao ništa posebno. Tek je Jure Lalić u prvoj četvrtini stvarao probleme zadarskim centrima, ali potom je i on "uštopan". Inače, Zadrani su kontrolirali situaciju od samog početka (6:2 pa 14:5), a Makedonci su cijelo vrijeme hvatali priključak. Sa 25:18 krajem prve dionice stigli su na 25:25 početkom druge i egal je potrajao sve do spomenute serije Zadra u završnici poluvremena. Pritom se može istaknuti i da gosti ni u jednom trenutku nisu poveli, imali su tek tri izjednačenja.

Jedno vodstvo gostiju

Na početku nastavka Krajina je vratio "bijelima" dotad najvećih +9, 44:35, ali su Lalić, Scott i Thames brzo uhvatili priključak na 44:41 pa 46:45. Gotovo devet minuta Zadar je "živio" samo na ubačajima Krajine, uz jedan koš Ramljaka, a nakon trice Simonovskog, Scott je u 29. minuti donio gostima prvo vodstvo na utakmici, 50:52. Pokazat će se kasnije - i jedino. U pravi čas za domaće stigla je trica Vladovića, a s bacanjem Marinkovića u posljednjih deset minuta ušlo se pri rezultatu 54:52. Taj drugi dalekometni ubačaj Zadranima je dao krila, na kojima su krenuli u četvrtu četvrtinu. Barać, Vladović i Marinković složili su seriju 6-0 za bijeg na +8, 60:52 i natjerali gostujućeg trenera na time-out, kada je na semaforu ostalo 7,54. Brzoja s dva ulaza i Marinković donijeli su Zadru i prvu dvocifrenu prednost, 66:56, pet minuta prije kraja. MZT se i dalje jako mučio s pronalaskom puta do koša. Pokušavali su Makedonci iznutra, izvana, na razne načine, ali Zadrani su većini tih pokušaja odolijevali i što je vrlo važno, kontrolirali skok. Novi Brzojin koš za 68:57 naznačio je da su domaći u posljednje tri minute uplovili u mirne vode. Za svaki slučaj stigla je i Baraćeva trica za 71:58 i tu je priči bio kraj.

ZADAR - MZT 71:65 (25:23, 17:12, 12:17, 17:13) ZADAR - Dvorana Krešimira Ćosića. Gledatelja: 2000. Suci: Ilija Belošević, Milivoje Jovčić i Uroš Obrknežević (svi Srbija). ZADAR: Vladović 9, Jelenković, Krajina 6 (2-2), Jurica 3 (1-2), Špaleta, Brzoja 12 (2-2), Marinković 17 (1-4), Tomas, Barać 11 (0-1), Ramljak 13 (2-3), Vrkić, Mazalin. Trener: Ante Matulović. MZT SKOPLJE: Cvetkovski, Thames 9 (3-3), Sinovec 2, Mekić, Kloof 3, Simonovski 8, Lučić 7, Drenovac 6, Mladenovski 2, Scott 9 (1-2), Lalić 19 (5-7). Trener: Aleksandar Jončevski. Šut za dva: Zadar 27-47, 57%; MZT 19-41, 46%. Šut za tri: Zadar 3-18, 17% (Ramljak, Vladović, Barać); MZT 6-21, 29% (Drenovac 2, Simonovski 2, Lučić, Kloof). Slobodna bacanja: Zadar 8-14, 57%; MZT 9-12, 75%. Skokovi: Zadar 29 (21+8); MZT 32 (20+12). Osobne pogreške: Zadar 20; MZT 19.