Zrakoplovima pola milijuna putnika, kruzerima do 170 tisuća

Foto: Zvonko KUCELIN

Jako smo zadovoljni, mislim da će ova sezona biti najbolja do sada, vjerujem i najbolja u povijesti zadarske Zračne luke. Naime, do kraja sezone, a ona nama traje negdje do 10. studenog, zabilježit ćemo pola milijuna putnika - rekla je direktorica Zračne luke u Zadru Irena Ćosić. Dodala je i kako vjeruje da će se nastaviti i dobra suradnja s niskobudžetno aviokompanijom Rayanairom koja je u Zadar i ove godine dovela jako puno turista, ali je i naglasila kako su u tijeku pregovori i s drugim, niskobudžetnim aviokompanijama koje bi u Zadar već sljedeće sezone mogle dovoditi goste.

To je svakako veliki uspjeh ako se zna činjenica kakao je zadarska Zračna luka pogođena teškim razaranjima tijekom Domovinskog rata, zapravo prije 20 godina morala počinjati od nule. Sanirati svoje rane, ponovno graditi i počinjati ispočetka.

Što se pak, tiče pomorskog prometa Đoni Štambuk pomoćnik ravnatelja zadarske Lučke uprave također, nije krio zadovoljstvo proteklom sezonom te je rekao kako je u usporedbi s prošlom godinom kruzerski promet bio veći za 80 posto.

Do kraja godine vjerujem kako ćemo se moći pohvaliti brojkom koja će se kretati od oko 125 do 170 tisuća putnika kada je riječ o turističkom, kruzerskom segmentu, dok se taj broj ranijih godina kretao oko 70-tak tisuća putnika. Generalno gledajući i domaći promet raste. Rast se osobito odnosi na prvih devet mjeseci ove godine. Povećanja prometa je više bilo na trajektnim, nego na putničkim linijama, osim onih prema gradu, rekao je Đoni Štambuk.