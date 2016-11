Knežević: Stopa PDV-a od 25 posto će nas uništiti!

Foto: Vedran SITNICA

Dopredsjednik Hrvatske obrtničke komore i predsjednik HOK-a za Zadarsku županiju, Stipe Knežević, u utorak je u Šibeniku nazočio sastanku ugostitelja četiriju dalmatinskih županija. Sastanak je završio kasno navečer jer je 200-tinjak njih htjelo izraziti svoje mišljenje o poreznoj reformi i zaključke svoga dogovora poslati ministru financija Zdravku Mariću.

Ugostitelji Zadarske županije, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije, nakon burne rasprave, tako su izglasali zaključak koji će u obliku amandmana uputiti u Sabor, apelirajući na smanjenje stope PDV-a.

Kao drugi čovjek Hrvatske obrtničke komore, zadarski ugostitelj Stipe Knežević za svojega je mandata više puta bio na sastancima s aktualnim ministrima gospodarstva i obrtništva, ali napominje kako nikad nisu bili u ovakvoj situaciji:

- Stopa PDV-a od 25 posto će nas uništiti! Ovo nije porezna reforma, nego uništavanje ugostitelja! Morat ćemo otpuštati radnike i povećati cijenu svojih usluga, a doći će i do drugih posljedica ove odluke. Vlada povećanjem stope PDV-a s 13 na 25 posto zapravo ruši strategiju razvoja turizma koju je Sabor izglasao još 2013. godine, i to jednoglasno, jer su razumjeli značaj razvoja turizma i ugostiteljske branše. Međutim, ovi sada sve to bacaju u vodu namećući nam veći PDV, umjesto da ga smanje, kako je i bilo najavljeno. Podsjetimo samo da su prije nekoliko godina čak najavljivali smanjenje PDV-a s 13 na 10 posto, umjesto toga dobivamo povećanje - kaže Knežević.

O tome koliko je situacija ozbiljna najbolje svjedoči podatak da s ovakvim potezom Vlade postajemo država sa najviše parafiskalnih nameta u svijetu - jedan je od zaključaka sastanka u Šibeniku, a koji će se uvrstiti i u prijedlog amandmana za Hrvatski sabor.