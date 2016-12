Lažna bankarica i njezin pomoćnik upali u bakinu klopku

Još me je strah onoga što se jučer dogodilo i moguće osvete tih kriminalaca, koji su me u četvrtak pokušali prevariti. Isto tako sam svjesna kako sam učinila dobro pomogavši policiji da ih uhiti, ali još više drugim ljudima, prije svega starijim osobama kao što sam i sama, da ne postanu žrtve prijvare tih ljudi, govori 83-godišnja Zadranka M.G.

PU zadarska je dajući izvještaj o ovom događaju navela i kako su policajci uhitili muškarca u dobi od 36 godina zbog sumnje za sudjelovanje u prijevari.

- Ubrzo nakon njega uhićena je i 31-godišnjakinja koja se dovodi u vezu s ovim događajem te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje, stoji u izvještaju PU zadarske.

Tu umirovljenu kuharicu u zadarskom dječjem vrtiću u dobi od 83 godine je u četvrtak prijepodne nazvala nepoznata ženska osoba lažno se predstavljajući kao djelatnica jedne poslovne banke, i to one banke u kojoj ova starica posjeduje ušteđevinu. Starica nam je kazala kako je ta prevarantica razgovor počela pitajući je li dobila obavijest od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

- Rekla mi je kako mi "Socijalno" duguje 60 tisuća kuna, a radi se o zaostacima na koje imam pravo kao invalid rada. Kada sam to čula i sama sam pomislila kako mi možda nešto duguju. Upitala sam je kako to zna, a odgovorila mi je kako radi u računovodstvu te banke pa je vidjela tu obavijest "Socijalnog". Rekla je kako mi se taj novac mora isplatiti na moj žiro račun, ali kako je problem što na mojem računu postoji ušteđevina. Objasnila je kako će "Socijalno", kada utvrde da na računu imam novca, odustati od uplate, budući da bi mi to onemogućio imovinski cenzus, govori ta Zadranka, dodajući kako joj je ta bankarica rekla da joj preporuča da podigne novac s računa, pri čemu je znala točan iznos njezine ušteđevine.

- Pojasnila mi je kako pri podizanju novca s računa moram ostati diskretna jer bi ona, ako se dozna da mi je prenijela ovu informaciju, mogla ostati bez posla. Rekla mi je kako će me kasnije nazvati da provjeri jesam li podignula novac, priča starica, koja je kazala kako se, prije nego je otišla do banke, raspitala kod HZMO-a duguju li joj doista neki novac.

- Nakon što su mi rekli mi kako mi ništa ne duguju, odlučila sam se posavjetovati sa svojom nećakinjom. Rekla mi je kako je osoba koja mi se obratila najvjerojatnije prevarantica, tako da smo se odlučile obratiti policiji, priča ova Zadranka, u čiji su stan ubrzo došla dvojica policajaca u civilu, koji su, kako nam je sa strahom ispričala, bili naoružani pištoljima.

- U međuvremenu me ponovno nazvala ona koja se predstavila kao bankarka. Kada sam još rekla da sam podignula novac, pitala me jesam li već što potrošila, a ni sama ne znam kako sam se snašla odgovorivši joj da se on nalazi u mojoj torbi. Tada mi je rekla kako je pri isplati došlo do pogreške, budući da službenica na šalteru u banci nije zapisala serijski broj novčanica. Tražila je da zbog toga ponovno odem u banku, a odgovorila sam joj kako sam stara i teže hodam te da mi je to naporno. Potom mi je rekla kako će u moj stan doći jedan djelatnik banke da mi pomogne s novcem, ispričala je 83-godišnjakinja, kojoj je ubrzo na vrata stana pozvonio jedan mlađi muškarac.

- Čim smo otvorili vrata, na njega su skočila ova dvojica policajaca, a taj muškarac je bio toliko snažan i spretan da im je gotovo uspio pobjeći, govori ta starica, koja nam je otkrila kako ju je jučer nazvala jedna osoba kako bi joj zahvalila, budući da je jedina u Hrvatskoj koja je uspjela prekinuti nedjela tih kriminalaca.

- Ipak me svega strah. Ne izlazim iz stana, zaključana sam te čekam da mi dođe sin, koji živi u Zagrebu, zaključila je ta ipak hrabra starica.

Inače, oboje uhićenih zbog prijevare dolaze iz kontinentalnog dijela Hrvatske, a policiji su od ranije poznati.