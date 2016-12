Zadrane pobijedio jedan igrač

Foto: ABA liga

Košarkaši Zadra doživjeli su težak poraz u beogradskom Železniku, gdje ih je sa 94:77 svladao domaći FMP. A realno, to se nije smjelo dogoditi. Iako je domaći sastav slavio s visokih 17 koševa razlike, utakmica je bila otvorene do sredine posljednje četvrtine, kada FMP kreće u posljednji "juriš" i lomi ionako lošu obranu Zadra.

A momčad Nevena Plantaka pobijedio je samo jedan igrač. Filip Čović koji je zabio 30 koševa i podijelio deset asistencija. Klasični staromodni "play" koji pumpa loptu kroz cijeli napad, koliko god treba puta zavrti pick&roll dok ne pronađe najbolju situaciju. No, iako je Čović inteligentan i solidan igrač, od definitivno nije ekstra klasa. Ali protiv Zadrana sinoć nije ni trebao biti. Jer su Plantakovi igrači sami dopustili da se on razigra i od treće četvrtine preuzme potpuno utakmicu u svoje ruke, a da se nije niti oznojio, što je svakako krivica igrača Zadra koji na najboljem igraču FMP-a- nisu napravili nikakav pritisak. A ovaj je to pošteno iskažnjavao, što tricama, što prodorima, što asistencijama.

Zadrani su potpuno zakazali, kako u individualnoj, tako i u kolektivnoj obrani te su jako loše skupljali reket i pomagali nakon što je Čović (lagano) probijao prednju liniju. Dovoljno je spomenuti da su primili 94 koša protiv momčadi koja je u dosadašnjih 13. kola imala najslabiji napadački učinak od svih momčadi u ABA ligi. Zadar je tako, prije strašno teškog rasporeda, propustio pobijediti realno lošiju momčad od sebe. A mogao je, jer je dvorana bila gotovo prazna, igralo se bez pritiska, a čak niti suđenjem Plantakova momčad nije mogla biti nezadovoljna. Samo Zadrani mogu biti nezadovoljni svojom igrom.

Zadar je krenuo u utakmicu bez Jakova Vladovića koji ima problema s ozljedom i odmah na početku se vidjelo da je teško igrati momčadi Nevena Plantaka baz svog, u ovom trenutku, jedinog pravog organizatora igre. Domaći sastav je to iskoristio i preuzeo kontrolu utakmice od početka pa je Plantak vrlo brzo na teren poslao i Vladovića. Poveo je FMP 15:8 nakon pet minuta koševima Apića. I već tada se vidjelo da obrane u ovoj utakmici neće biti jake karike. S jedne strane je Vladović s četiri asistencije u prvih šest minuta držao Zadrane, dok je Čović isto to radio za FMP.

Pogodili su Mazalin i Barać za dolazak na -3, ali onda obje momčadi kreću u seriju lakih koševa, odnosno seriju loših obrana, a u tim trenucima uspješnija je domaća momčad koja košem Davidovca stiže na 20:12. No, drugu osobnu pogrešku radi Čović, kojeg mijenja Ljubičić, na sreću ne previše uspješno pa FMP gubi nekoliko lopti i Zadrani preko Vladovića i Vraneša stižu na minimalnu razliku na kraju prve dionice (25:23). Kapetan Zadra, iako ozlijeđen, već je u prvom poluvremenu postigao deset koševa i dodao pet asistencija.

I druga dionica krenula u "kontra-ritmu" za obje momčadi. FMP se nudio, igrao je loše, sporo, promašivao, ali Zadar to nije znao kazniti. Čak su domaćini napravili i seriju 6:0 kojom su stigli na +5, ali Zadar je uzvratio isto takvom serijom pa je utakmica ponovo krenula u egal. Realno, Zadar je stalno dokazivao da je bolja momčad od FMP-a, ali relativno velik broj izgubljenih lopti razlog je što su Zadrani na poluvremenu imali samo jedan koš prednosti.

Vrlo dobro su Zadrani otvorili drugo poluvrijeme. Ponovo je Vladović povukao, a nakon što je momčad Nevena Plantaka "prodala" dvije kontre FMP-u, Zadar je preko Baraća stigao do +6 (50:44). Činilo se tada da su Zadrani potpuno uspostavili kontrolu.

No, tada kreće u svoju utakmicu spomenuti Čović , koji prvo pogađa tricu, a dva puta je iskoristio preuzimanje visokog igrača te je probio prvu liniju Zadra i (pre)lagano položio pa su domaćini stigli do 56:56. Ponovo Zadrani gube loptu, nakon čega Čović zabija novu tricu, a onda i fantastično asistira Apiću za seriju od 11:0, koju Barać prekida košem iz slobodnih bacanja.

Uspjeli su malo uspostaviti ritam u napadu Zadrani u tim trenucima, ali nikako nisu mogli kontrolirati Čovića koji je potpuno prilagodio utakmicu sebi i radio s obranom Zadra što ga je volja. Imali su domaći igrači na početku posljednje dionice +5, a u istom ritmu s kojim je završila treća, krenula je i posljednja dionica. Naravno, preko Čovića (trica i asistencija) FMP je poveo i +8 sedam minuta prije kraja, ali za Zadar je Brzoja pogodio pet koševa za redom (trica + tranzicija) i utakmica je ponovo otišla u neizvjesnost. Tada Zadar odigrava dobru obranu, ali ipak Apić u zadnjoj sekundi pogađa, nakon čega Barać gubi loptu, a Marinković radi prekršaj nad Apiću, koji zabija dva slobodna bacanja.

Ponovno Zadrani ne mogu napraviti suvisli napad, a FMP preko Čovića iz napada u napad podiže prednost, a nakon što je najbolji igrač FMP-a pogodio tricu za 86:75 tri minute prije kraja utakmica je bila više-manje riješena. Dvije minute do kraja utakmica Plantak je izvadio Vladovića iz igre, a FMP je u konačnici otišao i na 17 koševa razlike.