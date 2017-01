Aktivni odmor budućnost turizma

Foto: Adam VIDAS

Prošlo je vrijeme ležanja na plaži, turisti traže pustolovinu, kazao je prije nedavno na predstavljanju Škrapinga 2017. Stipe Božić, njegov sportski direktor. Ovaj poznati hrvatski alpinist i putopisac kazao je rečenicu koja se i u Hrvatskoj svake godine sve više pokazuje istinitom.

Aktivan odmor ono je što privlači sve veći broj ljudi, i prije sezone i u posezoni. Škraping je baš takva vrsta aktivnog odmora.

- U početku nam se ideja o Škrapingu možda učinila luckastom, ali danas je ta pozitivna ludost prerasla u tradiciju, koju će i u budućnosti biti teško zaobići, kaže Božić.

Ove godine je bilo 1200 natjecatelja iz čak 11 zemalja, dogodine očekuju da će ih biti barem 1500.

U predsezoni su i najvažnije aktivnosti vezane uz rafting na Zrmanji. Poznato je da je upravo rafting jedna od prvih avanturističkih ponuda u Zadarskoj županiji, a krajem travnja tradicionalno se održava utrka na kojoj sudjeluju poznati, a sve u svrhu popularizacije ove outdoor aktivnosti.

Od građevine do kajaka

Zadarska županija je neosporno destinacija koja ljubiteljima aktivnog odmora nudi brojne mogućnosti i stoga aktivni turizam za nas predstavlja značajan potencijal. Aktivni turisti imaju priliku izabrati svoju omiljenu aktivnost u raznolikosti naše destinacije. Planinarenje i alpinizam, trekking, rafting, kajaking, speleologija, ronjenje, promatranje ptica, biciklizam, lovni i ribolovni turizam, veslanje na dasci, kiting, kitesurfing i windsurfing dio su te bogate ponude. Među popularnijim odredištima svakako treba istaknuti našu prijestolnicu aktivnog odmora Nacionalni park Paklenicu i Velebit, kao i krašku ljepoticu rijeku Zrmanju.

Filipu Vuliću iduća će godina biti treća po redu da se bavi avanturističkim turizmom. Po struci je inženjer građevine i osam godina radio je kao voditelj gradilišta.

- Nisam mogao više. Jednostavno mi je prekipjelo, osjećao sam pritisak i morao sam se iz toga maknuti, kaže Filip koji je vlasnik agencije Kayak&Bike Tours Zadar i Tripadvisorov „odlikaš". To znači da mu gosti na popularnoj stranici ostavljaju redom najviše ocjene za ture na koje ih vodi.

- Kad sam se tek počeo baviti kayakingom, tražio sam turističke kanale kojima bih sebi privukao goste. Međutim, bio sam početnik, nitko me nije znao i u tom smislu Tripadvisor mi je pomogao i više nego što sam se nadao. Ljudi, pogotovo mladi, gledaju iskrene recezije i javljaju mi se, tako da smo prve godine bili dobri, a već lani smo radili odlično, kaže Filip.

On gostima nudi tri kayaking ture - Zadar, Pag, i onu najpopularniju - Dugi otok. Tamo goste vodi u špilju Brbišćicu gdje voze kajak, skaču u more i plivaju, drugim riječima, osjete svu ljepotu i atraktivnost avanturizma na hrvatskoj obali Jadrana.

- Naravno, bilo bi super da nam Turistička zajednica, bilo grada ili županije, pruži neku reklamu i poticaj, ali to se još nije dogodilo. Možda hoće u budućnosti. Aktivni odmor je budućnost turizma. Kad sam ja počeo, bio sam prvi, a sad već dosta agencija nudi slične aranžmane u svojoj ponudi, kaže Filip koji je svake godine sudionik Škrapinga, ali i brojnih drugih utrka Trekking lige.

- Kad sam se već uspio maknuti iz građevinarstva, odlučio sam raditi ono što volim. Idem na utrke, družim se s ljudima, vodim aktivan život i sretan sam što se ovime mogu baviti. Nakon što sam po terenima radio po dvanaest sati dnevno, okrenuo sam život za 180 stupnjeva i ovo je postao moj ispušni ventil, kaže Filip čija agencija sudjeluje u organizaciji Zadar Outdoor Festivala koji se održava od 27. do 30. travnja iduće godine.

- Outdoor festival pokrenuli smo zbog toga da proširimo sezonu. Svi koji smo uključeni na njemu radimo svim srcem, a voljeli bismo i da se domaći ljudi uključe i vide, dožive ono što imamo za ponuditi.

Kad rade posao koji vole...

Tomislav Fain jedan je od suvlasnika festivala i vlasnik agencije Terra Travel.

- Kad smo predstavljali festival na Forumu vidjeli smo da je u našoj županiji ponuda vrlo bogata. Rijetki su vidovi aktivnog turizma koji kod nas ne postoje i to mi je iznimno drago. Suradnja s Turističkim zajednicama je dobra, uvijek može bolje, ali zadovoljni smo i stanjem kakvo je, kaže Fain.

Fain u ponudi ima jedrenje, biciklizam i ribolov. Da, ribolov.

- Ljude probudimo u 6 ujutro i brodom izvedemo na more. Dignemo vršu, bacimo parangal, damo im udice... Guštaju u tome. To je cjelodnevni izlet koji uključuje i kupanje i posjet nekom od malih ribarskih mjesta. Za marendu im ponudimo pomidor s malo soli i ulja, malo pancete, baš onako po domaću, i to nam je jedan od najpopularnijih dijelova ponude, ljudi se vraćaju prezadovoljni, kaže Fain i otkriva nam „ključ uspjeha".

- Bitno je da se posao radi profesionalno, ali i da čovjek voli to što radi. Ja volim more i jedrenje i zato ih imam u ponudi, naš skiper voli to što radi, vodi grupe ljudi s osmjehom na licu... Kad posao rade ljudi koji to vole, to je prava stvar, kaže Fain. Osvrnuo se i na podjelu javnog i privatnog sektora.

- Odlično je što se javni sektor brine za biciklističke staze, oko Vranskog jezera uređeni su kilometri, a sad je na nama da odgovorimo nabavkom bicikala, osiguranje njihovog depoa izvan sezone, aktiviranjem servisa za bicikle... Ima tu još puno posla, ali na dobrom smo putu, kaže Fain.